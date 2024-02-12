Хлопець обрав для життя 5-зірковий готель, бо орендувати квартиру дорожче (відео)

Пошуки привели Джоша Керра на курорт Xoria Deluxe Resort в Анталії. 28-денний відпочинок там обійдеться всього в 938 фунтів стерлінгів.

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Джош Керр з Великої Британії помітив, що вартість проживання у п'ятизірковому турецькому готелі з системою "все включено" виходить дешевше, аніж оренда квартири у центрі міста. Своїм спостереженням хлопець поділився у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів.

Керр зізнається, що платить за комунальні послуги та оренду житла у Манчестері 950 фунтів стерлінгів (близько 1,1 тис. євро). Приблизно за ці ж гроші у Туреччині можна забронювати на 28 ночей п'ятизірковий готель з системою "все включено".

Пошуки привели Джоша на курорт Xoria Deluxe Resort в Анталії. Відпочинок там обійдеться всього в 938 фунтів стерлінгів – це з урахуванням перельотів туди й назад.

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"Я щойно дізнався, що дешевше жити на 5-зірковому курорті за системою "все включено", аніж у Манчестері. Перевезення багажу до 20 кг включено. Швидке проходження контролю. Чого ще бажати?" – розповідає хлопець у кадрі.

Спрямувавши об’єктив камери у вікно, блогер продовжив: "А я тут, живу в дощовому Манчестері. Он, подивіться на цього дивака, він витягнув свою парасольку. Мені вона не знадобиться. Не хочу здатися смішним, але я плачу 950 фунтів стерлінгів за оренду, комунальні платежі, податки і все таке. А там ви отримуєте сніданок, обід, вечерю, напої та закуски. Що ми взагалі робимо в Англії?" – додає він.

Курорт Xoria Deluxe Resort в Анталії Фото: tripadvisor

У коментарях під відео користувачі мережі почали ділитися своїми думками.

"950 фунтів за оренду та комуналку? Де це ви таке бачили у Манчестері, бо в Лондоні лише оренда житла коштує 2 тисячі фунтів стерлінгів"

"Я працюю онлайн і цілком міг би там працювати"

"Ага, дистанційна робота виглядає ще привабливішою"

"Єдиною додатковою витратою буде прання одягу"

"Багато людей похилого віку в основному живуть на круїзних лайнерах. Все включено, розваги та медичне обслуговування. Вони не самотні і про них піклуються. Обслуговування в номерах"

До речі, Манчестер – одне з найдорожчих міст Великої Британії. Середня вартість оренди постійно зростає через захмарні ціни на житло.

♬ original sound - Josh Kerr @joshkerr0 HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

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