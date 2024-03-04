Пассажиры отсудили у авиакомпании $1 млрд после того, как во время полета вылетела дверь

Трое пассажиров пытаются получить огромную компенсацию от двух компаний за "травматический опыт".

Супруги из Портленда (США) летели рейсом Alaska Airlines, на борту которого в середине полета вылетела заглушка двери, подали в суд на туристическую компанию на сумму 1 миллиард долларов. Об этом пишет Daily Star.

Аманда Стрикленд и ее возлюбленный Кайл Ринкер летели в Онтарио, штат Калифорния, 5 января, когда прямо рядом с ними произошел инцидент. Теперь они и еще один человек пытаются получить огромную компенсацию от Alaska Airlines и Boeing за свой якобы травматический опыт.

Супруги отмечают, что их жизнь полностью изменилась после того, как в начале года они летели рейсом 1282.

"Мне кажется, не прошло и дня, чтобы мы не думали об этом", — сказала американка.

Пара сидела неподалеку от 15-летнего подростка, с которого сорвало верхнюю часть одежды, когда вылетела дверь и в самолет ворвался сильный ветер. По их словам, в воздухе было так холодно и шумно, что они ничего не слышали и просто обнимали друг друга, ожидая приземления.

"Все это было так напряженно. Мы не слышали ничего из того, что происходило. Мы чувствовали только воздух и слышали, как он проносится мимо", — добавила Аманда.

Пара сидела неподалеку от 15-летнего подростка, с которого сорвало верхнюю часть одежды, когда вылетела дверь Фото: SWNS

Их адвокат Джонатан Джонсон рассказал, что предупреждающие знаки были еще до взлета самолета.

"Проблема с Alaska, на этом конкретном самолете у них было несколько предупреждений, предупреждений о мониторинге давления воздуха. На самом деле, я думаю, они говорили, что этот самолет не может летать над водой", — сказал он.

Юрист также упомянул, что у Boeing могут быть проблемы, потому что они не всегда производят свои детали.

В настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование Фото: SWNS

Причина ужасающего случая, когда в самолете Alaska Airlines, летевшем на высоте 5 километров, в середине полета вылетело дверь, стала известна через несколько недель после происшествия. В то время официальные лица подтвердили, что ситуация была бы трагической, если бы два ближайших места были заняты, но, по счастливой случайности, этого не произошло.

Позже официальные лица, проводившие расследование, решили, что причиной отрыва части самолета при наборе высоты могла стать неработающая заглушка двери.

Стрикленд и Ринкер говорят, что хотят, чтобы кто-то ответил за то, что с ними произошло, и чтобы подобное больше никогда не повторилось. Дело, в которое были вовлечены десятки пассажиров, находившихся на борту самолета, в настоящее время расследует Национальный совет по безопасности на транспорте. Когда именно оно будет завершено, неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что бывший пилот ВВС в 102 года вновь поднял истребитель в небо. Джек Хеммингс провел в воздухе около 20 минут, пилотируя самолет времен Второй мировой войны. Ранее мужчина уже выполнял фигуры высшего пилотажа ради сбора средств для гуманитарной авиакомпании MAF.

Также стало известно, что недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса. Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.