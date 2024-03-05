Один из 400 миллионов: на свет появился теленок, который не должен был выжить (фото)

Редкое создание привлекло внимание общественности. Фермерам даже предложили его продать.

На ферме в округе Вермилион (штат Луизиана, США) появился на свет крайне редкий теленок, которого назвали Deux Face (в переводе с французского "Двуликий"). У малыша с двумя мордочками, четырьмя глазами, а также двумя ртами и носами было крайне мало шансов выжить после рождения — один на 400 миллионов. Однако произошло настоящее чудо, пишет издание Daily Star.

Уникальное создание озадачило работников фермы Бро. Хотя оно до сих пор живет и пытается встать, однако специалисты твердо убеждены, что "трагедия не за горами".

Вместе с тем, Deux Face продемонстрировала незначительный прогресс.

"Она использует ноги, чтобы подталкивать себя, и немного усилила движения головой. Два ее рта соединены в горле и движутся одинаково, но левая часть с меньшим количеством патологий", — рассказывают на ферме.

Впрочем, сотрудники не слишком оптимистичны относительно ее будущего.

"Мы не ожидаем, что Двуликая проживет долго, хоть она и преодолела множество трудностей, родившись живой", — добавляют они.

Редкий теленок привлек внимание общественности. Даже появились предложения приобрести животное, однако на ферме Бро отмечают, что Deux Face не продается.

Теленок до сих пор живет и пытается встать, однако специалисты твердо убеждены, что "трагедия не за горами". Фото: Facebook Теленок до сих пор живет и пытается встать, однако специалисты твердо убеждены, что "трагедия не за горами". Фото: Facebook

Пользователи сети в комментариях выразили надежду, что удивительный теленок, несмотря на все негативные прогнозы, таки выздоровеет.

"Мы болеем за нее, чтобы она преодолела трудности!"

"Ого! Никогда о таком не слышала. Deux Face прекрасна"

"Сразу вспомнила любимое стихотворение... Желаю ей самой счастливой жизни, полной любви и поддержки, пока она с нами"

"Она очень красивая и заслуживает всего самого лучшего. Пожалуйста, продолжайте делиться обновлениями! Хочется знать больше!"

"Удивительно! Один шанс на 400 миллионов. Жизнь продолжает меня удивлять. На самом деле все возможно"

"Я молюсь, чтобы она выжила. Знаю, что шансы против нее, но надежда умирает последней".

Редкий теленок привлек внимание общественности. Фото: Facebook Редкий теленок привлек внимание общественности. Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что в Израиле впервые за две тысячи лет родился красный теленок, которого считают предвестником Апокалипсиса. Как в христианстве, так и в иудаизме животные с таким окрасом фигурируют в сказаниях о "конце времен". Считается, что рождение и жертвоприношение полностью рыжей коровы предшествует строительству Третьего храма в Иерусалиме.

Кроме того, садовник Джефф Пермар из Миддлтауна, что в США, установил скрытую камеру с датчиками движения, чтобы поймать хулигана, который ворует с его огорода овощи и фрукты. Просмотрев отснятые записи, мужчина не мог поверить своим глазам.