Один из 400 миллионов: на свет появился теленок, который не должен был выжить (фото)
Редкое создание привлекло внимание общественности. Фермерам даже предложили его продать.
На ферме в округе Вермилион (штат Луизиана, США) появился на свет крайне редкий теленок, которого назвали Deux Face (в переводе с французского "Двуликий"). У малыша с двумя мордочками, четырьмя глазами, а также двумя ртами и носами было крайне мало шансов выжить после рождения — один на 400 миллионов. Однако произошло настоящее чудо, пишет издание Daily Star.
Уникальное создание озадачило работников фермы Бро. Хотя оно до сих пор живет и пытается встать, однако специалисты твердо убеждены, что "трагедия не за горами".
Вместе с тем, Deux Face продемонстрировала незначительный прогресс.
"Она использует ноги, чтобы подталкивать себя, и немного усилила движения головой. Два ее рта соединены в горле и движутся одинаково, но левая часть с меньшим количеством патологий", — рассказывают на ферме.
Впрочем, сотрудники не слишком оптимистичны относительно ее будущего.
"Мы не ожидаем, что Двуликая проживет долго, хоть она и преодолела множество трудностей, родившись живой", — добавляют они.
Редкий теленок привлек внимание общественности. Даже появились предложения приобрести животное, однако на ферме Бро отмечают, что Deux Face не продается.
Пользователи сети в комментариях выразили надежду, что удивительный теленок, несмотря на все негативные прогнозы, таки выздоровеет.
- "Мы болеем за нее, чтобы она преодолела трудности!"
- "Ого! Никогда о таком не слышала. Deux Face прекрасна"
- "Сразу вспомнила любимое стихотворение... Желаю ей самой счастливой жизни, полной любви и поддержки, пока она с нами"
- "Она очень красивая и заслуживает всего самого лучшего. Пожалуйста, продолжайте делиться обновлениями! Хочется знать больше!"
- "Удивительно! Один шанс на 400 миллионов. Жизнь продолжает меня удивлять. На самом деле все возможно"
- "Я молюсь, чтобы она выжила. Знаю, что шансы против нее, но надежда умирает последней".
Напомним, ранее Фокус писал, что в Израиле впервые за две тысячи лет родился красный теленок, которого считают предвестником Апокалипсиса. Как в христианстве, так и в иудаизме животные с таким окрасом фигурируют в сказаниях о "конце времен". Считается, что рождение и жертвоприношение полностью рыжей коровы предшествует строительству Третьего храма в Иерусалиме.
Кроме того, садовник Джефф Пермар из Миддлтауна, что в США, установил скрытую камеру с датчиками движения, чтобы поймать хулигана, который ворует с его огорода овощи и фрукты. Просмотрев отснятые записи, мужчина не мог поверить своим глазам.