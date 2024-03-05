Блогер рассказал о "тайном обществе", которое может путешествовать во времени (видео)

Путешественник Уоррен Роби провел 4 дня среди членов духовного поселения, которое существует уже около 50 лет.

Жители небольшой сельской коммуны, расположенной на севере Италии, утверждают, что нашли способ общаться с инопланетянами и "путешествовать во времени". Об этом пишет The Mirror.

Люди, которые живут в предгорьях Альп, имеют свой собственный избирательный округ, валюту и духовные верования, а каждый член общества назван в честь животных и растений.

Федерация Даманхур, расположенная в регионе Пьемонт на севере Италии является духовным поселением, которое существует уже около 50 лет. В нее входят более тысячи членов, разбросанных по всему миру, и около 600 из них живут вместе в сельской коммуне.

Путешественник Уоррен Роби провел 4 дня с даманхурцами Фото: warrenrobietravels

До сих пор об этом "тайном обществе" было известно очень мало. 23-летний путешественник Уоррен Роби провел 4 дня с даманхурцами и рассказал о своем опыте журналистам британского таблоида.

"Даманхур — это настоящая загадка. Я хотел побывать там, чтобы познакомиться с их образом жизни, отличным от обычного, и попытаться пообщаться с местными жителями, чтобы понять, как они живут и что представляет собой их общество".

Коммуна была основана в 1975 году ее лидером по имени Фалько Тарассако. Мужчина был бывшим страховым брокером, родившимся под именем Оберто Айрауди, который хотел "ценить обычное существование". За десятилетия, прошедшие с момента создания коммуны, она стала самодостаточной, и сотни последователей бросили свои прежние современные жизни и работу и присоединились к обществу.

Духовное поселение существует уже почти 50 лет Фото: warrenrobietravels

Коммуна состоит из пяти общин, и каждая из них живет по-своему. Обычно в одном доме с отдельными спальнями обитают от 20 до 25 человек. Каждая группа обладает одинаковыми навыками и работает вместе в течение дня, будь то организация библиотеки, уход за детьми или забота о подземных храмах.

"Это место духовных общин, расположенных в итальянских предгорьях Альп. Жители носят имена животных и растений, живут в домах до 25 человек, совершают ритуалы и верят, что находятся в контакте с инопланетянами. Они верят, что существует множество способов связи с внеземными организмами. Члены коммуны также утверждают, что общаются с существами не от мира сего, и верят, что пришельцы существуют", — объяснил Уоррен.

Коммуна состоит из пяти общин, и каждая из них живет по-своему Фото: warrenrobietravels даманхурцы утверждают, что раскрыли секрет путешествий во времени Фото: warrenrobietravels

Помимо общения с инопланетянами, даманхурцы утверждают, что раскрыли секрет путешествий во времени, и говорят, что впервые сделали это в 1997 году. В 2014 году в документальном фильме National Geographic член общины под прозвищем Гномо Орзо рассказал о своей машине для путешествий во времени.

"Это похоже на машину, но это не только машина, это не только физическое устройство, но внутри есть энергия. У вас есть только настоящее, поэтому в прошлом у вас есть тело, а здесь все, что осталось, — это масса", — говорил он.

С тех пор даманхурцы хранят молчание о своей способности путешествовать во времени. Но они по-прежнему верят в возможность использовать энергию для получения необычных впечатлений.

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