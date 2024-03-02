Не трогали больше 100 лет: мужчина нашел таинственный черный ящик под своим домом (фото)

На коробке есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца дома, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи соцсетей пытались помочь ему понять больше о его находке.

Related video

Мужчина, который решил не называть своего имени, остался в недоумении после того, как обнаружил загадочный черный ящик в кирпичной кладке под своим домом. Пользователи соцсетей принялись помогать владельцу жилье разобраться с находкой, о которой он рассказал на популярном форуме Reddit.

Мужчина сообщил, что странный предмет, описанный как черная коробка с проводами длиной около пяти дюймов (почти 13 см), был найден под полом его дома 1905 года.

"Когда я постучал по боку, он показался мне тяжелым. Коробка не была прибита, а просто стояла на кирпичном выступе, разделяющем две половины моего подпола", — писал автор сообщения на форуме.

По словам мужчины, до таинственного ящика, который почти наверняка пролежал более 100 лет нетронутым было очень трудно добраться.

"Он находится в глубине моего очень грязного подпола, и мне приходится ползти как в армии, чтобы добраться до него", — объяснил владелец.

Пользователи Reddit выдвинули множество теорий о том, что это может быть за предмет Фото: Reddit

У черного ящика есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи Reddit выдвинули множество теорий о том, что это может быть за предмет, но многие выразили обеспокоенность состоянием электропроводки на фотографии.

"Ужас, какая проводка", "Замените ее, когда сможете. А пока не трогайте ее","Особенно не нравится оголенный кабель слева и оголенные разъемы на трансформаторе. Не говоря уже об открытых ответвителях на передней панели трансформатора", — писали они.

Один из комментаторов предположил, что загадочная коробка может быть старой школьной телефонной развязкой. Похожее предположение сделал и другой пользователь.

"С этими цифрами она может быть связана с любительским радио (Ham radio). Возможно, это антенный селектор для переключения между 4-метровым и 10-метровым диапазонами", — написал он.

Многие люди выразили обеспокоенность состоянием электропроводки на фотографии Фото: Reddit

Однако многие люди идентифицировали объект как очень старый электрический трансформатор.

"Это трансформатор с возможностью выбора, который выдает 0, 4, 6, 8, 10 или 12 вольт. В настоящее время он установлен на 12, что характерно для большинства дверных звонков. Этот — антикварный. Красивый", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенный особняк осужденного миллионера пугает соседей. Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Тем не менее спустя почти четыре десятилетия после начала строительства он остается недостроенным.

Также стало известно, что в Англии не могут продать "самый одинокий дом". Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.