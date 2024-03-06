Хорош в своем деле: талантливый актер зарабатывает на жизнь, притворяясь нищим (фото)

Лу Цзинган носит порванные лохмотья, ходит с грязным лицом и умело выпрашивает деньги у туристов, которые хотят помочь бедняку.

Последние 12 лет китайский профессиональный актер Лу Цзинган зарабатывает на жизнь тем, что "играет" нищего в популярном живописном месте и берет деньги и еду у добрых людей. Об этом пишет Oddity Central.

Многие думают, что мужчина на самом деле пытается свести концы с концами, но это не так. Лу — профессиональный актер, который вот уже 12 лет "играет роль" нищего в живописной зоне сада Циньмин Шанхэ в китайской провинции Хэнань.

Китаец носит порванные лохмотья, ходит с грязным лицом и умело выпрашивает деньги у туристов, которые хотят помочь нищему. По имеющимся данным, талантливый актер зарабатывает до 70 000 юаней (373 тысячи гривен) в месяц и это не считая большого количества еды.

Издание Time Doctor отмечает, что средняя месячная зарплата в Китае в настоящее время составляет около 29 000 юаней (почти 155 тысяч гривен). Из этого следует, что актер зарабатывает на улицах в два раза больше чем обычный работник.

Актер зарабатывает на улицах в два раза больше чем обычный работник Фото: Oddity Central

Лу говорит, что выбрал этот необычный способ заработка, потому что просто любил выступать на публике и для этого ему не надо проходить прослушивание. Поначалу семья не поддержала его, что вполне объяснимо, но, увидев, что он зарабатывает неплохую ежемесячную сумму, они изменили свое мнение.

Со временем Лу Цзинган адаптировался к своей повседневной роли и к выступлению, которое недавно сделало его знаменитостью в соцсетях. Теперь мужчине стало еще проще привлекать симпатии людей и их деньги. Его скромный наряд, печальное выражение немытого лица, мольбы — все это создает картину, которая заставляет прохожих копаться в карманах, чтобы помочь ему.

Издание отмечает, что Лу также предупредил людей, чтобы они не приходили в "его сад" попытать счастья в качестве попрошаек, так как им будет сложно конкурировать с его хорошо отрепетированным выступлением.

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