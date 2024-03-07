Внутри дома жертвы "Титаника" нашли точное предсказание будущего (фото)

Буквально за несколько недель до трагедии Поль-Анри Нарджоле выступил с жутким предупреждением.

В живописном местечке на берегу озера в Нью-Йорке (США) выставлен на продажу дом, который в свое время принадлежал легендарному исследователю затонувшего "Титаника" Полю-Анри Нарджоле. Цена поместья с четырьмя спальнями составляет 1,35 миллиона фунтов стерлингов. Однако особой ценностью этого объекта недвижимости являются жуткие детали, которые стали точным предсказанием трагической судьбы его владельца, пишет издание The Sun.

73-летний Нарджоле погиб в июне 2023 года во время погружения к месту крушения "Титаника". Его преждевременная смерть всколыхнула весь мир, а нью-йоркский особняк стал своего рода памятником этой трагедии.

Переступив порог дома, становится понятно, что его хозяин был одержим легендарным лайнером, в частности стены украшают многочисленные фотографии корабля, затонувшего в 1912 году. В гостиной на полке стоит снимок обломков судна, а в ванной комнате размещен тематический плакат White Star Line. Можно увидеть, что даже камин в столовой увенчан моделью "Титаника".

Переступив порог дома, становится понятно, что его хозяин был одержим легендарным лайнером Фото: Digital Homes via Pen News

Риелтор Риган Кушмен, которая сейчас занимается продажей дома, рассказала о своей последней беседе с Нарджоле.

"Я встречалась с ним несколько раз. Это был очаровательный мужчина с блеском в глазах", — вспоминает она.

Буквально за несколько недель до своего рокового погружения Нарджоле выступил с жутким предупреждением об опасности глубоководных экспедиций.

"Если вы находитесь на глубине 11 метров или 11 километров и случается что-то плохое, то результат будет одинаковым. Вы умрете еще до того, как поймете, что что-то случилось, так что это не проблема", — говорил исследователь океана.

Буквально за несколько недель до своего рокового погружения Нарджоле выступил с жутким предупреждением об опасности глубоководных экспедиций Фото: Facebook

Слова Нарджоле оказались пророческими. По словам врача ВМС США Дейла Моле, сильный взрыв на глубине мог мгновенно сорвать заднюю крышку и посадочную раму подводной лодки, раздавив ее пассажиров внутри.

"Сейчас ты жив, а в следующую миллисекунду ты мертв", — подытожил Моле.

Будущим владельцам поместья Поля-Анри Нарджоле придется смириться с постоянным присутствием "Титаника" в своем доме. Полки с книгами, фотографии затонувшего лайнера, плакаты и модели корабля — все это будет напоминать о судьбе предыдущего хозяина и его роковой неуемной тяге к приключениям.

Будущим владельцам поместья Поля-Анри Нарджоле придется смириться с постоянным присутствием "Титаника" в своем доме Фото: Digital Homes via Pen News Будущим владельцам поместья Поля-Анри Нарджоле придется смириться с постоянным присутствием "Титаника" в своем доме Фото: Digital Homes via Pen News

Напомним, ранее Фокус писал, что заброшенный сицилийский городок Муссомели, что в Италии, переживает возрождение благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь.

Кроме того, мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в семейное гнездышко со всеми удобствами. Капитальный ремонт занял 5 лет, но оно того стоило.