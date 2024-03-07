Мужчина, врезавшийся на снегоходе в военный вертолет, требует от правительства $9,5 млн

Авария едва не стоила мужчине жизни. Джефф Смит по-прежнему с трудом справляется с простыми задачами, включая надевание носков или подтягивание штанов.

Несколько лет назад американец Джефф Смит мчался вечером на снегоходе, когда перед ним появилось что-то темное. Он начал тормозить, но не смог избежать столкновения с задним хвостом вертолета Black Hawk, припаркованного на тропе. Об этом пишет AP.

Авария, произошедшая в марте 2019 года, едва не стоила мужчине жизни, и теперь адвокат из Массачусетса подал федеральный иск. Он требует от правительства возмещения ущерба в размере 9,5 миллиона долларов. Деньги, которые, по его словам, необходимы для покрытия его медицинских расходов и потерянной зарплаты, а также для того, чтобы военные понесли ответственность за нарушение.

"Последние пять лет были операции и восстановление, все это по кругу. Честно говоря, сейчас мне кажется, что я нахожусь в худшем положении, чем в 2019 году, когда мне впервые сделали операцию", — рассказал американец, который после аварии страдает от проблем с дыханием и не может работать полный рабочий день.

Ожидается, что судья окружного суда США в Спрингфилде вынесет решение по иску в конце этого года.

Мужчина требует от правительства возмещения ущерба в размере 9,5 миллиона долларов Фото: коллаж Фокус

Адвокаты Смита утверждают, что экипаж вертолета Black Hawk, прилетевшего из нью-йоркского Форт-Драма на ночные учения, проявил халатность, припарковав замаскированный 64-футовый (19,5 м) летательный аппарат на редко используемом аэродроме Albert Farms в Уортингтоне, штат Массачусетс, который также используется снегоходами. Смит также подал в суд на его владельца, обвинив его в том, что он одновременно дал разрешение снегоходам пользоваться тропой и экипажу вертолета приземлиться в том же районе. Позже он заключил с ним мировое соглашение и получил компенсацию. Ее сумма не разглашается.

Смит утверждает, что экипаж Black Hawk не сделал достаточно, чтобы защитить его, в том числе не предупредил людей о присутствии вертолета на тропе, оставил летательный аппарат весом 14 500 фунтов (6577 килограммов) без присмотра на короткое время и не включил освещение. Мужчина отметил, что ездил на снегоходах по этой тропе более 100 раз и заявил, что последний раз воздушное судно использовало ее несколько десятилетий назад, когда он был ребенком.

"Мы с самого начала утверждали, что несовместимо сажать вертолет на активную трассу. Внутреннее расследование армии показало, что экипаж знал, что приземляется прямо перед или сразу на активную тропу. Что плохого могло там произойти?" — сказал адвокат Смита Дуглас Дежардинс, добавив, что иск был подан после того, как правительство не ответило на их требование о возмещении ущерба.

Военные провели свое расследование Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что правительство несколько раз пыталось прекратить дело, утверждая, что против него не может быть подан иск в соответствии с Федеральным законом о гражданских правонарушениях, поскольку речь идет о политическом решении. Представитель прокуратуры США не дал комментариев. В ходе расследования представители армии пришли к выводу, что экипаж не знал, что приземляется на снегоходную тропу.

По словам Смита, в ночь аварии он был у своей мамы и помогал чинить компьютер. Мужчина выпил пиво за ужином, потом еще одно с отцом, а затем отправился на встречу с братом. Смит ехал в темноте по фермерским полям и лесам, а затем перевалил через хребет. По его словам, фары отражались от "чего-то", но он понял, что это был вертолет, только после крушения.

Смита доставили по воздуху в травматологический центр с дюжиной сломанных ребер, пробитым легким и сильным внутренним кровотечением. 48-летний мужчина вернулся домой после месяца пребывания в больнице. Но он по-прежнему с трудом справляется с простыми задачами, включая надевание носков или подтягивание штанов.

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