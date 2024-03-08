Отказываются знакомиться: девушка пожаловалась на одиночество из-за слишком высокого роста

Китаянка отметила, что в детстве ее внешность считалась преимуществом, но отношение изменилось, когда речь зашла о построении романтических отношений.

Ван Сяоцин пожаловалась на одиночество из-за "слишком высокого роста". Девушка благодаря свиданиям вслепую хотела позаниматься с парнем, но получила неожиданный отказ, потому что тот предпочитает маленьких, милых и беспомощных партнерш, пишет издание SCMP.

"Если твой рост 173 см, то ты немного великовата, и мы не совсем подходим друг другу. Я люблю миниатюрных девушек, которых можно прижать, как птичку", — написал он, намекая на распространенный идеал женской красоты в Китае.

Оскорбленная таким комментарием Ван удалила собеседника из друзей в мессенджере WeChat. Девушка отметила, что в детстве ее высокий рост считался преимуществом, но отношение изменилось, когда речь зашла о построении романтических отношений.

К слову, Сяоцин не единственная, кто сталкивается с предвзятым отношением. В Китае по состоянию на 2023 год насчитывалось 240 миллионов одиноких людей, и свидания вслепую остаются популярным способом знакомств, однако люди часто имеют специфические требования ко вторым половинкам.

"Парни должны быть ростом около 180 см, а их образование — не ниже моего", — делится ожиданиями 24-летняя студентка колледжа Эвелин Го из Пекина.

В то же время 30-летний консультант из Шанхая Чжан Сиченг пожаловался, что его игнорируют из-за отсутствия собственного жилья.

"Моя сестра познакомила меня с девушкой, но та даже не подтвердила запрос дружбы в WeChat, потому что у меня нет ни дома, ни машины", — говорит он.

Также помехой в поиске любви, как ни странно, могут стать чрезмерная красота и образованность.

Помехой в поиске любви, как ни странно, могут стать чрезмерная красота и образованность Фото: Shutterstok

"Осторожно отношусь к красивым парням, потому что они, как правило, плейбои", — убеждена менеджер банка Софи из Уханя.

Зато дизайнер Мэгги, которая побывала на трех свиданиях вслепую, признает, что высокое состояние потенциального партнера вызывает у нее чувство неполноценности.

"Если его зарплата намного выше моей, то порой чувствую себя неуверенно. Думаю, что я недостаточно хороша для него", — признается девушка.

По словам консультанта по вопросам знакомств Сяо Изи, преимуществами для кандидатов в Китае являются так называемые правильные ценности, стабильный доход и хорошее образование. Согласно опросу, проведенному в 2023 году на сайте Xiaohongshu, большим "спросом" пользуются учителя, госслужащие и врачи. В то же время одиноких людей больше всего среди юристов и ИТ-специалистов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 29-летней Лиззи Грумбридж из Корнуолла (Великобритания) приходилось сталкиваться с неуверенными в себе парнями, которые запрещали ей носить высокие каблуки. Однако наконец она нашла любимого мужчину, который значительно ниже ее.

Кроме того, 34-летняя бывшая профессиональная баскетболистка и олимпийская спортсменка Наталья Виеру из Мюнхена часто попадает в неловкие ситуации из-за своего высокого роста. Недавно женщина показала в своем TikTok, как на нее реагируют покупатели в местном супермаркете.