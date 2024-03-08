Смех сменился на крик: туриста, который нырнул под воду, "накрыла" тень (видео)

Другие пассажиры корабля подумали, что на мужчину напала акула.

Турист в Пуэрто-Рико нырнул в воду, чтобы охладиться, и был накрыт тенью животного, которое мгновенно поспешило за мужчиной сзади. Момент ужаса у острова Кайо-Икакос сняла и показала в TikTok Мэгги Кларк, которая была на борту корабля.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 3,4 млн просмотров.

Смех сменился на громкие крики, так как очевидцы на мгновение подумали, что на туриста напала акула. Мэгги Кларк снимала мужчину на видео и предположила, что это могла быть барракуда и что она не ранила мужчину, а только ударила его.

Своими предположениями и волнениями поделились и пользователи TikTok.

"У меня бы случился сердечный приступ", "Это все так уморительно и страшно одновременно", "То, что она его не укусила, заставляет меня смеяться".

Как только барракуда сделала разворот и пассажиры судна вновь задышали нормально.

"При создании этого видео ни одна барракуда не пострадала", — подписала ролик Кларк.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.