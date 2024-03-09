Приехали военные: мужчина случайно нашел бомбу, которая могла уничтожить вокруг все живое (фото)

Шотландец выключил газ в своем доме и попросил соседей сделать то же самое, ведь под снарядом проходили трубы.

21-летний Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки и саперов Королевского военно-морского флота. Об этом случае написало издание Daily Record.

Сообщается, что несколько близлежащих домов пришлось эвакуировать, пока эксперты изымали потенциально опасный артефакт, который мог уничтожить вокруг все живое.

"Это была большая бомба, похожая на подставку для веревки. Я вытянул снаряд с земли, и он упал на меня. Лежал так минут 10-15, не зная, что делать, потому что он был в таком хорошем состоянии, что мог взорваться в любой момент", — рассказывает об инциденте мистер Гибсон.

Прислушавшись к наставлениям правоохранителей, шотландец выключил газ и попросил соседей сделать то же самое, ведь под снарядом проходили трубы.

Позже на место происшествия прибыли полицейские и оцепили территорию. Они передали фото саперам из Фаслейна, но те не смогли сразу идентифицировать взрывное устройство и посоветовали из-за плохих погодных условий оставить его на ночь.

"Сначала полицейские думали, что им придется перекрыть дорогу, но решили этого не делать, поскольку она находится в самом конце моего сада, а соседние дома построены из гранита. Если бы бомба взорвалась, они приняли бы взрыв на себя!" — сказал Аарон.

Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в саду бомбу времен Второй мировой Фото: Dumfries and Galloway Standard

На следующее утро приехали саперы и провели сад с помощью металлоискателей, перед тем эвакуировав жителей нескольких близлежащих домов. Люди смогли вернуться домой только через 4-5 часов, когда это уже было безопасно.

"Специалисты по обезвреживанию бомб из эскадрильи "Чарли", базирующейся на базе HMNB Clyde, отреагировали на запрос о помощи в Далбите. Саперы определили, что этот предмет уже не представляет опасности, и вывезли его для утилизации", — сообщила пресс-секретарь Королевского флота.

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак-любитель Тревор Пенни из Оксфордшира (Великобритания) с помощью магнита выловил в реке Червелл ржавый металлический предмет. Как позже выяснилось, это 1200-летний меч викинга.

Кроме того, 25-летний аквалангист Дарик Лангос из Порт-Баррингтона (США) зарабатывает на жизнь тем, что с помощью металлоискателя достает потерянные вещи из озера в штате Индиана. Во время своих погружений он обнаружил около 200 smart-часов Apple.