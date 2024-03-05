Чрезвычайно редкая находка: рыбак выловил из реки 1200-летний меч викинга (фото)

Уникальный артефакт будет храниться в музеях Оксфордшира. Возможно, его выставят на экспозициях в будущем.

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Рыбак-аматор Тревор Пенни из Оксфордшира (Великобритания) с помощью магнита выловил в реке Червелл ржавый металлический предмет. Как позже выяснилось, это 1200-летний меч викинга. Детали невероятной истории раскрыло издание This is Oxfordshire.

Пенни сразу передал артефакт экспертам для более детального изучения. Те датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры и сделали предположение, что когда-то он принадлежал викингу, ведь в то время территория нынешней Англии была разделена между англосаксами и датскими захватчиками и стала ареной многочисленных вооруженных конфликтов.

Ученые датировали меч периодом между 850 и 975 годами нашей эры и сделали предположение, что когда-то он принадлежал викингу. Фото: Trevor Penny/Triangle News

Рыбак рассказал, что сама находка и процесс подтверждения подлинности реликвии были волнующими, но не обошлись без определенных препятствий.

"Был конфликт с владельцами земли и реки относительно разрешения на рыболовство. В конце концов я передал меч в музей согласно их требованиям", — пояснил Тревор.

Теперь уникальный артефакт эпохи викингов будет храниться в музеях Оксфордшира. Возможно, его выставят на экспозициях в будущем.

"Это действительно удивительная находка — древнейшая вещь, выловленная магнитным способом в нашем графстве. Археологи редко находят целые средневековые мечи, сохранившиеся в столь хорошем состоянии", — добавляет британец.

Уникальный артефакт эпохи викингов будет храниться в музеях Оксфордшира и, возможно, будет выставляться на экспозициях в будущем. Фото: Trevor Penny/Triangle News

Стоит отметить, что рыбалка с магнитом является популярным хобби, однако требует разрешения от землевладельцев и чиновников, поскольку любые найденные таким образом артефакты считаются историческими экспонатами.

Напомним, ранее Фокус писал, что на аукционе в Далласе (США) был продан чемодан с 16 запечатанными коробками канадских хоккейных карточек 1970-80-х годов. Анонимный покупатель приобрел лот за рекордную сумму в $3,72 млн. Ранее этот раритет нашли во время уборки в своем доме отец и сын из Канады.

Кроме того, Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.