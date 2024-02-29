Настоящее чудо: семейство нашло в своем доме клад стоимостью 3,7 миллиона долларов (фото)

Отец и сын из Саскачевана, что в Канаде, обнаружили раритет во время уборки в доме, разбирая старые коробки с хламом.

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На аукционе в Далласе (США) был продан чемодан с 16 запечатанными коробками канадских хоккейных карточек 1970-80-х годов. Анонимный покупатель приобрел лот за рекордную сумму в $3,72 млн. Ранее этот раритет нашли во время уборки в своем доме отец и сын из Канады, пишет газета New York Times.

Интересно, что содержимое чемодана до сих пор неизвестно, потому что коробки так и не были распечатаны. Предполагается, что там могут храниться десятки редких карточек знаменитого хоккеиста Уэйна Грецки 1979 года выпуска. Их стоимость на аукционах достигает миллионов долларов за штуку.

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По словам эксперта по спортивным карточкам Джейсона Симондса, внутри чемодана находится 16 коробок с 48 пачками в каждой — всего около 10 тысяч карточек 396 игроков. Вполне может быть, что там есть и 25-30 экземпляров Грецки.

Коробка с хоккейными карточками. Фото: Ferrari Press

Однако состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Эксперт предполагает, что покупатель, скорее всего, не станет распечатывать коробки, чтобы сохранить уникальность лота.

К слову, раритет нашли отец и сын из Саскачевана, когда убирали в своем доме, где была кладовая, заставленная коробками от пола до потолка. Как выяснилось, отец был "заядлым" коллекционером и часто покупал у дистрибьютора несколько ящиков карточек ежегодно и продавал или обменивал их.

Состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Фото: Ferrari Press Состояние коллекции остается загадкой — карточки могут иметь повреждения, пятна, смещение печати. Фото: Ferrari Press

В прошлом году карточка Уэйна Грецки 1979 года была продана на аукционе за рекордные $3,75 млн, поэтому стоимость нераспечатанных коробок может со временем только расти.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине, который нашел на ферме монетку стоимостью 376 тысяч долларов. На аверсе четко видны все детали, включая выгравированный знак "D", что свидетельствует о месте изготовления — Денвер (США).

Кроме того, Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", стоящий около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром парти.