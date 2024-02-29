Справжнє диво: сімейство знайшло у своєму домі скарб вартістю 3,7 мільйона доларів (фото)

Батько і син з Саскачевану, що в Канаді, виявили раритет під час прибирання у будинку, розбираючи старі коробки з непотребом.

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На аукціоні в Далласі (США) було продано валізу з 16 запечатаними коробками канадських хокейних карток 1970-80-х років. Анонімний покупець придбав лот за рекордну суму в $3,72 млн. Раніше цей раритет знайшли під час прибирання у своєму будинку батько та син з Канади, пише видання New York Times.

Цікаво, що вміст валізи досі невідомий, бо коробки так і не були розпечатані. За припущеннями, там можуть зберігатися десятки рідкісних карток знаменитого хокеїста Вейна Грецкі 1979 року випуску. Їх вартість на аукціонах сягає мільйонів доларів за штуку.

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За словами експерта зі спортивних карток Джейсона Сімондса, всередині валізи знаходиться 16 коробок з 48 пачками в кожній – всього близько 10 тисяч карток 396 гравців. Цілком може бути, що там є й 25-30 екземплярів Грецкі.

Коробка з хокейними картками. Фото: Ferrari Press

Однак стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Експерт припускає, що покупець, швидше за все, не стане розпечатувати коробки, аби зберегти унікальність лоту.

До слова, раритет знайшли батько і син з Саскачевану, коли прибирали у своєму будинку, де була комора, заставлена коробками від підлоги до стелі. Як з’ясувалось, батько був "завзятим" колекціонером і часто купував у дистриб'ютора кілька ящиків карток щороку і продавав або обмінював їх.

Стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Фото: Ferrari Press Стан колекції залишається загадкою – картки можуть мати пошкодження, плями, зміщення друку. Фото: Ferrari Press

Минулого року картка Вейна Грецкі 1979 року була продана на аукціоні за рекордні $3,75 млн, тому вартість нерозпечатаних коробок може з часом лише зростати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який знайшов на фермі монетку вартістю 376 тисяч доларів. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Крім того, Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.