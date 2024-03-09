Мужчина взломал заколоченную дверь в своей квартире и увидел загадочный коридор

Студент колледжа заметил "необъяснимое" пространство, что заставило его задуматься, нет ли в его жилье тайной комнаты. Однако то, что нашел парень, сильно напугало его.

Один мужчина не мог поверить своим глазам после того, как открыл запертую дверь в своей квартиры и обнаружил узкий коридор и лестницу, ведущую в "забытый" подвал здания. Об этом пишет The Mirror.

Однажды, осматривая свою студию на верхнем этаже снаружи, студент колледжа заметил, что окно его квартиры находится не на углу здания, как он думал. Вместо этого там было "необъяснимое" пространство, что заставило его задуматься, нет ли в его жилье тайной комнаты. Он решил, что его "завинченная" задняя дверь, должно быть, ведет в другую комнату.

Любопытство взяло вверх над студентом и парень решил открыть ее и все выяснить. Он ожидал, что там будет кладовка или шкаф.

"В моей квартире была задняя дверь, которая была завинчена, заклеена скотчем и закрашена. Очевидно, за этой дверью было много скрытого пространства. Я открыл ее и обнаружил узкую неиспользуемую лестницу во всю высоту здания. Там были двери во все помещения, расположенные ниже моего, и все они казались запечатанными так же, как и мое. На уровне подвала была еще одна незапертая дверь и я вошел в нее", — писал мужчина на популярном форуме Reddit.

К удивлению мужчины, он попал в маленькую недостроенную подвальную комнату, заставленную 50 или 60 детскими стульями и столами, которые обычно используют в начальных школах. Происходящее сильно смутило и напугало его.

"Я понятия не имею, что там происходило. Из этой комнаты была дверь в остальную часть подвала, но я не смог до нее добраться, потому что все парты были хаотично разбросаны. Я вернулся в квартиру и понял, что на моей задней двери теперь нет замка, поэтому я взял кучу досок и шурупов и заколотил ее как можно прочнее", — добавил мужчина.

Иллюстративное фото Фото: Соцсети

Другие пользователи форума разделили тревоги молодого человека.

"Это напоминает мне сериал "Убийства в одном здании". Вы можете найти это забавным для просмотра только из-за этого маленького кусочка. Похоже, это был переоборудованный таунхаус", — написал один из них.

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