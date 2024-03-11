Самолет сбился с курса, у диспетчеров — паника: оба пилота одновременно заснули в рейсе

Капитан воздушного судна признался, что спал всего 2 часа перед вылетом, а второй пилот не успел отдохнуть, потому что всю ночь нянчил младенцев-близнецов.

Оба пилота заснули во время управления самолетом со 153 пассажирами на борту. Диспетчеры на земле прилагали все усилия, чтобы их разбудить, ведь авиалайнер отклонился от заданной траектории, пишет издание Daily Star.

Как удалось выяснить в ходе внутреннего расследования, 25 января во время рейса авиакомпании Batik Air из Юго-Восточного Сулавеси в Джакарту (Индонезия) пилоты заснули примерно на 28 минут, из-за чего самолет Airbus A320 отклонился от курса, поставив под угрозу жизни пассажиров на борту.

Чувствуя сильную усталость и истощение, капитан попросил у второго пилота разрешения немного поспать, однако коллега, взяв штурвал в свои руки, также ненароком задремал.

Центр управления полетами в Джакарте пытался связаться с экипажем через 12 минут после последнего полученного сообщения, но, не услышав ответа, начал паниковать.

К счастью, капитан проснулся вовремя и с ужасом осознал, что самолет сбился с траектории, а его коллега также спит. Он немедленно взял ситуацию под контроль, разбудил напарника и ответил на вызовы диспетчеров.

Самолет удалось успешно приземлился. Жертв и пострадавших в результате этого инцидента нет.

Пилоты заснули примерно на 28 минут, из-за чего самолет Airbus A320 отклонился от курса Фото: Batik Air

Капитан признался, что спал всего 2 часа перед вылетом, а второй пилот не успел отдохнуть, потому что всю ночь нянчил младенцев-близнецов.

Национальный комитет по безопасности на транспорте настоял, чтобы авиакомпания Batik Air немедленно разработала детальные процедуры и инструкции для проверок степени готовности пилотов к работе перед вылетом.

Напомним, ранее Фокус писал об опасной ситуации на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс из Нью-Йорка (США) в Мадрид (Испания). Через два часа после взлета по неизвестной причине треснуло лобовое стекло авиалайнера. Один из пассажиров рассказал, что никто на борту сначала не понимал, что произошло.

Кроме того, мы рассказывали о скандале на борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить.