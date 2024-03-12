Массовое списывание: парни вылезли на стену школы, чтобы передать шпаргалку (видео)

Несмотря на очевидные доказательства нарушения правил, администрация учебного заведения категорически отрицает факт списывания, уверяя, что их охрана этого не допустила.

В индийском штате Харьяна разгорелся скандал вокруг массового списывания во время экзаменов для учеников 10 класса школы Чандравати. Об этом пишет местное издание India Times.

Недавно в интернете появились вирусные видео, на которых показано, как друзья и родственники школьников пролезают через заднюю стену учебного заведения, чтобы передать им шпаргалки.

Руководство школы подтверждает, что неизвестные пытались помочь ученикам, но якобы списывания не было.

"Эти парни создавали хаос за пределами школы и пытались обратиться к ученикам, но мы позаботились о том, чтобы ничего плохого не произошло. Полиция патрулирует территорию — офицеры дежурят в разных уголках кампуса", — говорит директор Нидхи Рохилла.

Руководство школы подтверждает, что неизвестные пытались помочь ученикам, но якобы списывания не было Фото: коллаж Фокус

Вероятно, кто-то сфотографировал задания и поделился ими с друзьями и родственниками учеников, которые ждали на автостоянке за зданием, где проходил экзамен. Это позволило быстро найти правильные ответы, записать их на листах бумаги, а затем передать через крошечные окошки.

На опубликованном в социальных сетях кадрах можно увидеть, как десятки людей пытаются привлечь внимание детей.

Несмотря на очевидные доказательства нарушения правил, администрация учебного заведения категорически продолжает отрицать факт списывания, уверяя, что их охрана этого не допустила.

Однако бывшие ученики рассказывают, что это обычная практика в этой школе, а присутствие полиции во время экзаменов — лишь формальность.

"Такое происходит каждый год, сам был свидетелем. Друзья учеников подбрасывают шпаргалки через оконные решетки, чтобы помочь им успешно сдать экзамены. Большинство учителей не протестуют", — добавляет бывший ученик школы Чандравати.

Напомним, ранее Фокус писал об американском студенте Нике Лутце из Университета Флориды, который решил проверить письмо от возлюбленной на орфографические и стилистические ошибки. Рукописное письмо на четырех страницах Ник оценил в 61 балл из 100 (D согласно Болонской системе). Он раскритиковал экс-возлюбленную за слишком длинное вступление, тавтологию и отсутствие аргументации.

Кроме того, более 150 тысяч студентов в Великобритании готовят иски против своих университетов в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19. Они утверждают, что руководство учебных заведений нарушило контрактные обязательства по обеспечению очного преподавания и доступа к инфраструктуре в кампусах.