"Брат, ты попал": робота-гуманоида обвинили в домогательствах к журналистке (видео)

Мухаммед неожиданно протянул руку и без разрешения коснулся спины репортера телеканала Al Arabiya.

На фестивале DeepFest в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где местная компания QSS презентовала своего первого робота-гуманоида по имени Мухаммед, произошел курьезный инцидент. Изобретение якобы начало без разрешения прикасаться к репортерше. Об этом пишет издание Business Insider.

Сообщается, что журналистка телеканала Al Arabiya Равия Кассем вела репортаж прямо перед роботом, который был одет в традиционную саудовскую одежду и разговаривал на арабском и английском языках. Вдруг Мухаммед неожиданно протянул руку и без разрешения коснулся ее спины.

На вирусном видео можно увидеть, как Кассем строго посмотрела на гуманоида и подняла руку, будто предупреждая, что так нельзя, после чего продолжила свое выступление.

Компания QSS попыталась оправдать свое изобретение, заявив, что оно было полностью автономным и действовало независимо без прямого контроля постороннего человека.

По словам организаторов, всех присутствующих предупреждали о необходимости соблюдать безопасную дистанцию от робота, а после просмотра записи инцидента якобы не было обнаружено никаких отклонений в поведении Мухаммеда. Впрочем, QSS пообещала принять дополнительные меры, чтобы это не повторилось в будущем.

Эта курьезная ситуация вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. Пользователи начали спорить по вопросам этики искусственного интеллекта, гендерных норм и культурных ценностей в контексте создания роботов-гуманоидов.

"Ну, все, брат, началось. Ты попал", — пошутил в комментариях один из юзеров.

Напомним, ранее Фокус писал, что 32-летний испанский футболист Уго Мальйо предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. Спортсмен перед матчем якобы коснулся груди женщины, одетой в костюм попугая — она была талисманом команды противника Espanyol. Сообщается, что инцидент произошел на поле перед началом игры в 2019 году.

Кроме того, диктатор Ким Чен Ын похвастался новым "боевым" роботом с оружием в руках и ядерным знаком. На пропагандистских фотографиях показано, как лидер Северной Кореи с гордостью любуется новым изобретением, крайне похожим на игрушечного трансформера.