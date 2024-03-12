Загадка "сахарного корабля": все еще у берегов Шотландии спустя 50 лет после крушения (фото, видео)

Греческий корабль стоял на якоре в шотландском порту и ждал разгрузки необработанного африканского сахара для местного завода.

Пятьдесят лет назад теплоход MV Captayannis, прозванный "Сахарным кораблем", перевернулся у британского побережья. Место крушения корабля стало местной достопримечательностью. К ржавеющему судну на песчаной отмели между шотландским портовыми городами Гринок и Хеленсбург съезжаются туристы. Об этом пишет The Sun.

27 января 1974 года греческий корабль стоял на якоре и ждал разгрузки необработанного африканского сахара для местного завода.

MV Captayannis

Но при штормовом ветре, достигавшем 100 км/ч, капитан Теодоракис Ионнис скомандовал матросам запустить двигатели. В конечном итоге вода хлынула внутрь, и откачивающие воду насосы не справились. Корабль перевернулся в заливе Ферт-оф-Клайд. Но экипаж спасли.

Судно находится в воде уже больше пятидесяти лет, дайверы и каякеры часто посещают это место.

MV Captayannis

MV Captayannis так и не забрали из-за разногласий между его владельцами и страховщиками. Предлагалась также идея подорвать судно, но из-за опасений ущерба для птичьего заповедника Ардмор-Пойнт от нее отказались.

MV Captayannis

Высказываются предположения, что корабль не убрали из-за того, что он не представлял собой опасности для других плавсредств.

Корабль MV Captayannis

Представители местных властей говорят, что если бы он находился в Ла-Манше или где-то еще, его бы никогда не оставили.

MV Captayannis

По словам бывшего мэра Билли Петри, прежде греческий сахарный корабль был одной из главных тем для разговоров в городе.

MV Captayannis

MV Captayannis

"Это было немного похоже на Робинзона Крузо или что-то в этом роде — была такая большая территория, как остров", — объяснил он. Дети сидели на корабле и ловили рыбу.

Но то, что корабль был заполнен сахаром, никто так и не заметил.

"Точно так же, как когда вы добавляли сахар в чай — он просто растворяется в воде", — добавил он.

Напомним, что в Румынии построят авианосец беспилотников для другой страны.

Также сообщалось, что британский грузовой корабль затонул в Красном море после атаки хуситов.