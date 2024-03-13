Женщина притворяется лисой, чтобы спасти осиротевший выводок диких зверей (видео)

Зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя детенышами. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

Сотрудница центра дикой природы в Вирджинии, что в США, надевает маску и чучело лисы, чтобы спасти и выкормить осиротевших детенышей из выводка, который остался без матери менее чем через 24 часа после рождения, пишет издание Associated Press.

Мелиссу Стэнли, директора Центра дикой природы Ричмонда, сфотографировали в маскировочном костюме и резиновых перчатках, когда она кормила кроху из шприца. По словам женщины, это необходимо, чтобы избежать привыкания к людям.

Житель Ричмонда, который нашел лисенка во время выгула своей собаки, сначала принял его за котенка. К счастью, зоозащитникам удалось отыскать логово с тремя другими детенышами такого же возраста, но их мать бесследно исчезла. Вероятно, потомство выпало из кузова грузовика браконьера.

Сотрудники центра по очереди кормят лисят каждые 2-4 часа в масках, минимизируя любое влияние людей. Это важно, чтобы позже выпустить животных в дикую природу, ведь они должны распознавать представителей своего вида и в будущем размножаться.

Сотрудники центра по очереди кормят лисят каждые 2-4 часа в масках, минимизируя любое воздействие людей Фото: Richmond Wildlife Center

Стэнли говорит, что во время вскармливания важно не разговаривать, создавать дополнительные визуальные барьеры, а также уменьшить количество лишних манипуляций и ограничить транспортировку.

Недавно волонтеры запустили сбор средств на шприцы, марлю и продукты для перехода лисят на твердую пищу. По состоянию на вечер вторника, 12 марта, поступило более 400 долларов США.

Сообщается, что позже малышей передадут организации по спасению животных, чтобы специалисты подготовили их к выпуску в дикую природу.

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