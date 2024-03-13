На удачу: стюардесса увидела, как пассажир бросает монеты в двигатель самолета (видео)

Внутренний рейс китайской авиакомпании China Southern Airlines пришлось задержать на четыре часа.

Китайская авиакомпания China Southern Airlines после курьезного инцидента, произошедшего на прошлой неделе, напомнила пассажирам о запрете бросать монеты в двигатель самолета. Перевозчик разместил пятиминутное видео, в котором объяснил, как такие действия могут стать причиной задержки рейсов и угрожать безопасности пассажиров, пишет издание Business Insider.

По данным портала Flightradar24, внутренний рейс авиакомпании China Southern Airlines из южного региона Хайнань в столицу Пекин был задержан на четыре часа в среду, 6 марта, как раз из-за такого случая.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно услышать, как бортпроводница рассказывает людям на борту о том, что один из пассажиров бросил в двигатель Airbus A350 от трех до пяти монет.

"Технический персонал провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом не было никаких проблем", — сообщили в службе обслуживания клиентов авиакомпании.

Кстати, это далеко не первый подобный случай. Похожий инцидент произошел в 2017 году на рейсе китайской авиакомпании Southern Airlines, когда пожилой пассажир сказал, что молился за безопасный полет и сделал это "на удачу". В свою очередь, в 2019 году авиакомпания Lucky Air даже отсудила 21 тысячу долларов у пассажира за аналогичные действия.

Напомним, ранее Фокус писал, что оба пилота заснули во время управления самолетом со 153 пассажирами на борту. Диспетчеры на земле прилагали все усилия, чтобы их разбудить, ведь авиалайнер отклонился от заданной траектории. Капитан воздушного судна признался, что спал всего 2 часа перед вылетом, а второй пилот не успел отдохнуть, потому что всю ночь нянчил младенцев-близнецов.

Кроме того, на одном из рейсов авиакомпании VietJet пилоту Джакарину Сарарнракскулу пришлось взять на себя нетипичную роль акушера. Во время перелета из Тайбэя в Бангкок у беременной пассажирки неожиданно отошли воды и начались роды прямо на борту самолета. Для командира пассажирского авиалайнера эта ситуация стала беспрецедентной за 18 лет карьеры.