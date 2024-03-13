Долгий путь: мужчина поймал крупную рыбу и побил 32-летний рекорд (фото)

Рекс Ремингтон, который уже 40 лет занимается рыбалкой, рассказал о своем улове, но решил сохранить в тайне некоторые подробности.

В США 60-летний Рекс Ремингтон из штата Индиана поймал крупного малоротого окуня и побил рекорд, который держался с 1992 года. Об этом пишет Reporter-Times.

Во время рыбалки на озере Монро в недавнее воскресенье, 10 марта, мужчина вытащил большую рыбу, вес которой составил 8,23 фунта (3,7 кг). Предыдущий рекорд был поставлен в округе ЛаГрейндж в 1992 году, он составлял чуть более 7 фунтов (3,3 кг).

60-летний американец рассказал, что рыбачит на озере Монро всю жизнь.

"Я помню, как ходил на озеро еще в детстве. Мама и папа много лет ловили тут рыбу, а мне сейчас 60. Сколько я целенаправленно охочусь за окунями? Лет 30-40", — рассказал мужчина.

Мужчина почти 40 лет занимается рыбалкой Фото: The Herald Times

Поймать рекордного окуня в районе зоны отдыха Хардин Ридж было только началом рыбной истории Ремингтона. Взвешивание на сертифицированных весах превратилось в долгую поездку. В итоге Ремингтон дотащил свой улов до супермаркета Babbs в Спенсере, где был зафиксирован его вес и длинна. Все это было необходимо для подачи заявки на официальный рекорд штата.

Мужчина не раскрывает многих своих секретов, включая особенности типа приманки, которую он использовал и даже марку своей лодки.

"Я состязательный рыбак. И я бы предпочел, чтобы не упоминались марка и цвет лодки. Причина — возможно, найдутся люди, которые захотят последовать за мной!" — сказал американец.

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