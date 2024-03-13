Мужчина нашел вход в "секретное" подземелье, когда хоронил свою собаку (фото)

Летом территорию вокруг осматривали коммунальные службы, но в их записях не было никаких упоминаний о подземных конструкциях.

Мужчина из штата Нью-Йорк (США) копал в саду могилу для своей умершей собаки и наткнулся на таинственное подземелье. Подробнее об этом он рассказал на форуме в Reddit.

"Хоронили на заднем дворе нашу собаку, которая умерла сегодня в 16 часов, и наткнулись на эту подземную стену. Ее углы не параллельны нашему дому и не совпадает ни с одной постройкой вокруг. Очень странно", — поделился автор поста.

Взволнованный мужчина обратился к онлайн-сообществу за советами. Он рассказал, что летом вызвал коммунальные службы для осмотра территории, но в их записях не было никаких упоминаний о подземных конструкциях на его земельном участке.

Пользователи Reddit сразу начали выдвигать разнообразные теории. Одни считают, что это старый погреб, другие убеждены, что так выглядят бункеры на случай ядерной войны.

Большинство пользователей призвали американца прекратить раскопки и ни в коем случае не пытаться попасть внутрь помещения, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

Как выяснилось позже, таинственная стена, вероятно, является остатками высохшей выгребной ямы — подземной системы для отвода сточных вод. Такие конструкции были популярны в прошлом, но как только дома подключали к городской канализации, потребность в них исчезала.

Чтобы лучше оценить размеры и состояние резервуара, пользователи сети посоветовали мужчине опустить в отверстие камеру или старый телефон и сделать несколько снимков с разных ракурсов. Если конструкция еще рабочая, они рекомендуют оставить все как есть, но для безопасности засыпать открытые проходы гравием.

Таинственная стена, вероятно, является остатками высохшей выгребной ямы — подземной системы для отвода сточных вод Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летний Аарон Гибсон из шотландского города Далбитти нашел в своем саду бомбу времен Второй мировой войны. Увидев снаряд, мужчина сразу позвонил сотрудникам полиции, которые вызвали команду специалистов по обезвреживанию взрывчатки и саперов Королевского военно-морского флота.

Кроме того, 30-летний фермер Флориан Шмид из австрийского городка Доберсберг сделал по-настоящему сенсационное открытие во время ремонтных работ в своем доме. Доступ к тайному подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.