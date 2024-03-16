Единственный шанс выжить: пилот-виртуоз посадил самолет, открыв огромный парашют (фото)

Мужчина сначала пытался выяснить причину потери мощности в двигателях, но вовремя понял, что высоты полета недостаточно для того, чтобы восстановить управление.

Супруги вместе с 2-летним ребенком выжили после авиакатастрофы в Калифорнии (США), развернув парашют, который замедлил падение небольшого самолета в лесистой горной местности. Об этом пишет издание New York Post.

38-летний мужчина и его жена с дочерью в результате аварии получили лишь небольшие порезы и царапины. Спасатели нашли их на месте катастрофы вблизи городка Уайтхорн в пятницу, 8 марта.

Согласно результатам предварительного расследования, самолет Cirrus SR22 2004 года выпуска вылетел из аэропорта Шелтер-Ков в направлении Санта-Розы, где проживала семья туристов, однако со временем у него начались проблемы с двигателем.

"Пилот пытался выяснить причину потери мощности, но вовремя понял, что высоты полета недостаточно для того, чтобы восстановить управление", — говорится в заявлении офиса шерифа округа Мендосино.

В конце концов пилот решил включить парашютную систему самолета Cirrus, чтобы замедлить его падение.

"Казалось, это последний шанс на спасение", — отметил капитан Куинси Кромер.

Пилот решил включить парашютную систему самолета Cirrus, чтобы замедлить его падение Фото: Instagram / Sheltercovefire

Его слова подтвердил и начальник пожарной охраны в Шелтер-Ков Ник Папе, который заявил, что это был едва ли не единственный вариант избежать смерти.

До прибытия спасателей в 13:00, пилот и пассажиры уже успели выбраться из самолета. На фотографиях, которые опубликовали местные пожарные, можно увидеть развернутый над воздушным судном парашют, а также зацепленный за деревья разрушенный фюзеляж.

До прибытия спасателей в 13:00, пилот и пассажиры уже успели выбраться из самолета Фото: Instagram / Sheltercovefire

Чиновники отмечают, что за последние девять месяцев это уже второй небольшой самолет, который потерпел катастрофу в этом регионе. Во время предыдущей аварии лайнер упал в океан, но двум пострадавшим удалось добраться до берега с помощью спасателей.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самолет авиакомпании United Airlines, совершавший рейс в Форт-Майерс (штат Флорида), столкнулся с аварийной ситуацией вскоре после взлета из международного аэропорта Хьюстона имени Джорджа Буша.

Кроме того, на одном из рейсов авиакомпании VietJet пилоту Джакарину Сарарнракскулу пришлось взять на себя нетипичную роль акушера. Во время перелета из Тайбэя в Бангкок у беременной пассажирки неожиданно отошли воды и начались роды прямо на борту самолета. Для командира пассажирского авиалайнера эта ситуация стала беспрецедентной за 18 лет карьеры.