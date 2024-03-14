"Ребенок авиакомпании": мужчина с рождения бесплатно летает на самолетах (фото)

Джошуа Кроуфорд поделился информацией о льготах, которыми он пользуется благодаря своему отцу. Парень может бесплатно летать, бронировать билеты на разные рейсы и быть первым в списке на повышение класса обслуживания.

23-летний Джошуа Кроуфорд, работающий в продуктовом магазине в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США) и недавно окончивший колледж по специальности "маркетинг", называет себя "ребенком авиакомпании". Об этом парень рассказал в одной из своих публикаций в TikTok.

Сын сотрудника, проработавшего в United Airlines более 30 лет, может летать бесплатно, получать повышение класса обслуживания до бизнес-класса и в последнюю минуту бронировать билеты на такие направления, как Токио (Япония) или Сидней (Австралия). Кроуфорд поделился информацией о льготах, которыми он пользуется, в записи TikTok от 28 февраля, которая набрала более 4,8 миллиона просмотров.

Правила для родственников сотрудников варьируются самой авиакомпанией и могут отличаться. В United Airlines дети сотрудников обычно теряют свои привилегии, когда им исполняется 26 лет. Однако к Кроуфорду это не относится, поскольку он числится основным спутником своего отца.

"Я очень благодарен за это", — сказал он.

Летать в режиме ожидания не так рискованно, как кажется

В 2016 году Кроуфорд начал понимать, как ему повезло, когда планировал поездку на Коачеллу, музыкальный фестиваль, проходящий в калифорнийской пустыне. Согласно данным Google Flights, стоимость перелета в Лос-Анджелес или Палм-Спрингс из Нью-Джерси, где парень вырос, может достигать 450 долларов в оба конца, а ему и его сестре не нужно было задумываться об этом.

"У нас есть тетя, которая живет в Калифорнии, поэтому мы просто остановились у нее дома. Мы подумали, что все, что нам нужно сделать, — это заплатить за вход, и мы попадем на Коачеллу", — сказал он.

Парень много путешествует Фото: TikTok

Кроуфорд летает бесплатно внутри страны, потому что он путешествует в режиме ожидания, то есть ему не назначают место до самого вылета рейса. По его словам, он не всегда попадает на нужные ему рейсы. Бывало, что ему приходилось ждать у выхода на посадку более позднего и пустого самолета. Однако американец утверждает, что такие ситуации возникают редко, потому что он научился избегать определенных маршрутов и крупных аэропортов во время пиковых туристических сезонов.

"Обычно я не записываюсь на рейс, где высок шанс, что меня пересадят на следующий. Это также зависит от стажа работы в компании. Мой отец работает в United уже довольно давно, так что я определенно более приоритетен — и я очень благодарен своему отцу", — сказал он.

Полеты в последнюю минуту по таким направлениям, как Сидней, Токио и Париж

Теперь Кроуфорд совершает дальние полеты, часто без предварительного планирования. Он может забронировать билет в любое время, хотя, по его словам, официальную бронь ему дают только за месяц до поездки. За последний год, по его словам, получал в последнюю минуту билеты в такие страны, как Япония, Австралия и некоторые города Европы.

"Пару месяцев назад я побывал в Австралии один. Мне понравилось небольшое одиночное путешествие, и я, наверное, спланировал его примерно за две недели до полета", — говорит он.

Парень считает, что ему очень повезло Фото: TikTok

Совсем недавно, по словам Кроуфорда, он отпраздновал свой день рождения "быстрым путешествием" в Париж. Билеты были забронированы всего за неделю до вылета.

Кроуфорду приходится платить налоги, за такие перелеты. Однако обычно они составляют лишь малую часть стоимости билета.

"Это зависит от страны. Например, я улетал из Японии и мое возвращение домой стоило около 70 долларов", — отметил американец.

Плюсы распространяются на повышение класса обслуживания в бизнес-классе

То, что Кроуфорд почти ничего не платит за перелет, — не единственное преимущество, которое он получает, будучи "ребенком-авиакомпании" в авиакомпании.

Плюсы распространяются на повышение класса обслуживания в бизнес-классе Фото: TikTok

Учитывая то, как долго его отец работает в United, Кроуфорд говорит, что он также является одним из приоритетных кандидатов на бесплатное повышение класса обслуживания до бизнес-класса.

В салонах премиум-класса, известных как Polaris, есть просторные капсулы с сиденьями, которые можно превратить в лежачие кровати, и такие удобства, как спреи для лица и кремы для рук.

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