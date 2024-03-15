Клонировал и продавал: фермера поймали за разведением гигантских "овец-мутантов" (фото)

В результате экспериментов появился один чистокровный самец, которого разведчик назвал "Монтанским горным королем".

80-летний фермер Артур "Джек" Шубарт из Монтаны, что в США, признал себя виновным в ряде уголовных дел, связанных с незаконной торговлей животными-мутантами. Об этом пишет издание The Telegraph.

Фермер незаконно использовал генетический материал от диких овец, убитых охотниками в Центральной Азии и США, для разведения гибридных домашних пород и последующей продажи потомства по цене до $10 тысяч.

Согласно документам, которые были предъявлены в суде, с 2013 по 2021 год Шубарт в соучастии с по меньшей мере пятью другими людьми создавал мутантов, скрещивая генетический материал от аргали Марко Поло из Кыргызстана, которые весят более 145 кг и имеют рога длиной более 1,5 метра, с овцами на своем ранчо. В результате экспериментов появился один чистокровный самец, которого фермер назвал "Монтанским горным королем" или ММК.

Прокуроры утверждают, что мужчина также тайно ввез в страну отдельные части тела крупнейших в мире аргали, запрещенных в Монтане, и использовал их для клонирования животных для разведения и последующей продажи.

Фермер создавал овец-мутантов Фото: Fish Wildlife and Parks

"Это была дерзкая схема для создания огромных гибридных овец в качестве трофеев", — заявил помощник генпрокурора Тодд Ким, добавив, что Шубарт нарушил ряд норм международного законодательства, а также подделывал сертификаты от ветеринаров.

Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа.

На странице в Facebook под его именем, где размещены многочисленные фото скота, два дня назад появился пост: "Мы не можем продать овец уже около трех лет. Впервые за 80 с лишним лет я разорен".

Вынесение приговора запланировано на 11 июля.

Напомним, ранее Фокус писал, что на ферме в округе Вермилион (штат Луизиана, США) появился на свет крайне редкий теленок, которого назвали Deux Face (в переводе с французского "Двуликий"). У малыша с двумя мордочками, четырьмя глазами, а также двумя ртами и носами было крайне мало шансов выжить после рождения — один на 400 миллионов.

Кроме того, козленок с "человеческим лицом" шокировал жителей индийских деревень. Животное не может пить молоко матери и нуждается в кормлении из бутылочки. Ветеринары думают, что оно не проживет долго.