Дома выглядят как декорации: на продажу выставили сразу целую улицу (фото)

Три дома и отдельно стоящий гараж составляют The Mount, тихий и спокойный тупик, который можно будет купить за 575 000 фунтов стерлингов.

В Великобритании на аукционе хотят продать целую улицу с домами, которые выглядят как декорации к фильму 1960-х годов. Об этом пишет Daily Star.

Симпатичная улочка с тремя жилыми зданиями и отдельным гаражом уйдет с молотка за 575 000 фунтов стерлингов. Сотрудники аукционного дома Западного Йоркшира называют подобный шанс золотой возможностью для инвесторов.

Три дома и отдельно стоящий гараж составляют The Mount, тихий и спокойный тупик. Необычный лот включает в себя два просторных сдвоенных здания, жилье с двумя спальнями и большой двойной гараж. Купить собственную улицу можно будет за более чем полмиллиона фунтов стерлингов.

Три дома и отдельно стоящий гараж составляют The Mount, тихий и спокойный тупик Фото: Auction House/TNG

Недвижимость в Нормантоне, недалеко от Уэйкфилда, Западный Йорк, была описана как золотая возможность для инвесторов. Мало того, заходя в дома, вы словно попадаете в "искривление времени", ведь вас встречает классический дизайн 1960-х годов с цветочными коврами и обоями.

"Такой шанс приобрести проект реконструкции мечты выпадает раз в жизни", — сказал представитель аукционного дома.

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