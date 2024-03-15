Любитель вейпа, прокуривший дырку в легких, предупредил об опасности других, — The Mirror

Сканирование показало, что легкое 25-летнего мужчины практически разрушилось из-за скопления воздуха между легким и грудной стенкой.

25-летний Джозеф Лоуренс ежедневно курил вейп в течение четырех лет, в дальнейшем он оказался на больничной койке с осложнением легких. Теперь он предупреждает других об опасности пагубного пристрастия. Об этом пишет британское издание The Mirror.

Сканирование показало, что легкое 25-летнего мужчины практически разрушилось из-за скопления воздуха между легким и грудной стенкой. Врачи заключили, что легкие находились под давлением из-за неспособности правильно расширяться.

В своих соцсетях он посоветовал другим любителям дыма подумать о том, как бросить курить.

"На днях у меня обнаружили дыру в легком и срочно отвезли в отделение неотложной помощи, потому что я не мог дышать", — написал он добавив, что, к счастью, сейчас у него все в порядке, легкое не повреждено полностью.

25-летний Джозеф Лоуренс 25-летний Джозеф Лоуренс

"Пожалуйста, позаботьтесь о себе и подумайте о том, чтобы бросить курить, оно того не стоит", — предупредил он.

Британская национальная служба здравоохранения (NHS) считает электронные сигареты более безопасными, по сравнению с табачными изделиями, но новые исследования показали, что они все же не так уж безопасны.

В последние годы на британских островах возросло число курильщиков. Сообщается, что уже 4,5 миллиона человек используют электронные сигареты. В особенности молодое поколение: более 15% молодых людей в возрасте до 25 лет говорят, что регулярно курят сигареты. Более того, по данным NHS, каждый десятый ребенок в возрасте от 11 до 15 лет тоже курит сигареты.

Напомним, что найден простой способ бросить курить, который гораздо эффективнее прежних.

Также сообщалось, что при отказе от курения улучшения наблюдаются уже на третий день.