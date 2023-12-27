Улучшения начинаются уже на третий день: что происходит с организмом при отказе от курения

Курение ежегодно сокращает продолжительность жизни миллиардов людей и отказ от него является сложным процессом, но ученые считают, что польза избавления от этой зависимости перевешивает все трудности.

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Бросить курить — не просто хорошая идея, а решение, меняющее жизнь, которое приносит немедленное и долгосрочное улучшение здоровья, заявляют ученые. Недавние открытия пролили свет на впечатляющие изменения, происходящие в организме после отказа от курения, и стали маяком надежды для тех, кто борется с этой тяжелой зависимостью, пишет National Geographic.

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Уже через несколько часов после отказа от курения начинают проявляться значительные преимущества для здоровья. Снижается частота сердечных сокращений, а повышенный уровень угарного газа в крови, который в три раза выше у курильщиков, начинает приходить в норму. Эти изменения открывают путь к более здоровому сердцу и легким, создавая основу для дальнейших улучшений.

Спустя несколько недель после отказа от курения начинает улучшаться работа легких, уменьшается кашель и повышается физическая активность, что делает повседневную деятельность менее сложной и более приятной. Улучшение дыхания делает более доступными физические нагрузки и регулярные занятия спортом.

Многие отмечают возвращение обоняния и вкуса, часто не осознавая, что эти чувства ослабли, пока они не бросили курить. Восстановление обоняния в свою очередь повышает удовольствие от еды и окружающей среды, способствуя улучшению качества жизни.

Отказ от курения также значительно снижает риск сердечных приступов и инсультов. Только в первые два года избыточный риск значительно снижается и продолжает уменьшаться, чем дольше человек не курит. К десятилетнему рубежу риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 63 % по сравнению с теми, кто продолжает курить.

Через десять лет после отказа от курения риск развития рака, особенно рака легких, головы, шеи и пищевода, значительно снижается. Отказ от курения в течение нескольких лет снижает риск смерти от рака примерно на 90 %, причем еще большее преимущество получают те, кто бросил курить в возрасте до 35 лет.

Для тех, кто живет с хроническими заболеваниями, связанными с курением, такими как рак, болезни сердца или ХОБЛ, отказ от курения может замедлить прогрессирование болезни и повысить шансы на выживание. Отказ от курения после сердечного приступа снижает вероятность повторного приступа, а для больных раком — риск рецидива.

Но преодолеть никотиновую зависимость — задача не из легких. Это сложное взаимодействие физической зависимости и укоренившихся поведенческих привычек. Физические симптомы отмены в сочетании с поведенческими моделями, связанными с курением, делают отказ от курения серьезным усилием. Многие добиваются успеха через несколько попыток, каждый раз изучая и адаптируя свои стратегии.

Отказ от курения открывает дверь в более здоровую жизнь, приносящую немедленные и долгосрочные выгоды. Никогда не поздно бросить курить, и это может существенно изменить состояние здоровья, улучшить качество и продолжительность жизни. Несмотря на то, что путь к отказу от курения является сложным процессом, это достойное стремление, в котором есть поддержка и эффективные стратегии для тех, кто готов к нему приступить.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал об опасности курения окружающих для детей. Новое исследование ученых пролило свет на глобальную проблему, связанную с воздействием табачного дыма на ребенка.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.