"Молодость была ложью": фанаты группы Blink-182 25 лет пели текст песни неправильно (видео)

По словам поклонников, они были ошарашены, когда узнали, что в тексте песни "What's My Age Again?" не та фраза, которую они привыкли произносить. Оказалось, что они просто звучат идентично.

25 лет понадобилось фанатам музыкальной группы Blink-182 чтобы понять, что они пели тексты песни неправильно. Об этом говорится в материале Mirror.

Коллектив Blink-182 состоит из Марка Хоппуса, Тома ДеЛонжа и Трэвиса Баркера. Они появились на сцене в 90-е года и очень быстро прославились благодаря таким хитам, как "All The Small Things" и "Adam's Song".

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У них есть еще одна популярная песня под названием "What's My Age Again?", которая вышла в 1999 году. Совсем недавно она вновь стала вирусной и одна из причин в том, что поклонники все 25 лет могли неправильно петь текст.

Считается, что на написание этой песни коллектив вдохновил бас-гитарист Марк Хоппус, которому женщины постоянно говорили о том, что он незрелый. В тексте как раз и идет речь про эмоционально незрелого мужчину, который во время свиданий все делает неправильно и "смотрит телевизор вместо поцелуя".

Пользователь социальной сети Instagram с ником "90skid4lyfe" написал, что фактически все время был обманут этой песней.

"Когда тебе 35 и ты только что узнал, что он говорит "I wore cologne" ("Я пользовался одеколоном") вместо "I walk alone" ("Я гуляю один")", — говорится в сообщении.

Фразы на английском произносятся практически одинаково и оказалось, что многие люди тоже не знали правильной версии текста.

В комментариях к публикации они начали писать:

"Вы что, издеваетесь? Мне 32 года и я только что выучил эту песню. Я пел ее неправильно почти 20 лет";

"Мне 40 и моя молодость была ложью";

"Мне 42 и я буду продолжать петь ее неправильно, потому что "Walk alone" лучше".

К слову, были также комментарии о том, что люди могли логически догадаться по контексту, что фраза "Я гуляю один" там не подходит.

Напомним, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер в ноябре прошлого года стал отцом и стало известно, как они с Кортни Кардашьян назвали ребенка. Их сына зовут Рокки Тринадцатый Баркер.