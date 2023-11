Трэвис Баркер раскрыл имя и дату рождения своего сына от Кортни Кардашьян

Музыкант и его жена Кортни Кардашьян сейчас ждут своего первого совместного малыша.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян поделились именем и приблизительной датой рождения своего ожидаемого сына. Дата рождения малыша стала известной во время записи эпизода подкаста "One Life One Chance with Toby Morse", в котором 47-летний барабанщик Blink-182 раскрыл детали. Об этом сообщает издание People.

Образ супругов на Хэллоуин

Будущий малыш получит имя Рокки тринадцатый Баркер. Что касается даты его рождения, то они ожидают его на Хэллоуин или в первой неделе ноября, в зависимости от самочувствия мамы.

"Мы собирались выступить на Гавайях, но именно на этой неделе должен родиться Рокки", — сказал Баркер в подкасте.

В июле Баркер пошутил, что его будущего сына могут назвать "Рокки 13", во время разговора со своей 17-летней дочерью Алабамой в интервью GOAT Talk для Complex.

Кортни Кардашьян сообщила возлюбленному о своей беременности во время концерта его группы Blink-182. Знаменитость прыгала в толпе фанатов на стадионе в Лос-Анджелесе, держа в руках плакат с большими черными буквами, на котором было написано: "Трэвис, я беременна!".

Отметим, что звездная пара отказалась от громких празднований, организовав гендер-пати для самых близких. 44-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кортни Кардашьян и ее возлюбленный, 47-летний американский музыкант Трэвис Баркер, сообщили пол будущего ребенка, опубликовав совместный пост в Instagram.

Напомним, что Кортни Кардашьян считает, что жизнь ее ребенка спасло дополнительное УЗИ.