Тревіс Баркер розкрив ім'я та дату народження свого сина від Кортні Кардаш'ян

Музикант і його дружина Кортні Кардаш'ян зараз чекають на свого першого спільного малюка.

Тревіс Баркер та Кортні Кардаш'ян поділилися ім'ям та приблизною датою народження свого очікуваного сина. Дата народження малюка стала відомою під час запису епізоду подкасту "One Life One Chance with Toby Morse", де 47-річний барабанщик Blink-182 розкрив деталі. Про це повідомляє видання People.

Образ подружжя на Геловін

Майбутній малюк отримає ім'я Роккі тринадцятий Баркер. Що стосується дати його народження, то вони очікують його на Геловін або в першому тижні листопада, залежно від самопочуття малюка.

"Ми збиралися виступити на Гаваях, але саме на цьому тижні має народитися Роккі", — сказав Баркер у подкасті.

У липні Баркер пожартував, що його майбутнього сина можуть назвати "Роккі 13", під час розмови зі своєю 17-річною донькою Алабамою в інтерв'ю GOAT Talk для Complex.

Кортні Кардаш'ян повідомила коханому про свою вагітність під час концерту його групи Blink-182. Знаменитість стрибала в натовпі фанатів на стадіоні в Лос-Анджелесі, тримаючи в руках плакат із великими чорними буквами, на якому було написано: "Тревісе, я вагітна!".

Зазначимо, що зіркова пара відмовилася від гучних святкувань, організувавши гендер-паті для найближчих. 44-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян і її коханий, 47-річний американський музикант Тревіс Баркер, повідомили стать майбутньої дитини, опублікувавши спільний пост в Instagram.

Нагадаємо, що Кортні Кардаш'ян вважає, що життя її дитини врятувало додаткове УЗД.