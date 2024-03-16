Самое большое кладбище кораблей: 300 брошенных судов ржавеют и отравляют море (фото)

Побережье Мавритании усеяно кораблями, которые нашли здесь свой последний причал. В бедной стране владельцам дешевле за взятку оставить судно на берегу, чем разбирать на части.

На крупнейшем в мире кладбище кораблей у побережья Мавритании находится 300 различных плавсредств, которые ржавеют и выбрасывают токсичные отходы в море. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Ржавые каркасы разбросаны по побережью залива Нуадибу, владельцы оставляют их незаконно.

Крушнейшее кладбище кораблей в мире

Атлантический океан у берега Мавритании усеян кораблями, которые отправились сюда в свое последнее плавание.

В бедной стране морякам дешевле оставить суда ржаветь, чем разобрать их на части.

Разборка корабля бьет по карману, и предприимчивые владельцы решили, что можно просто избавиться от лодок за небольшую взятку.

Крушнейшее кладбище кораблей в мире

В Нуадибу, вторым крупнейшем городе Мавритании, высокая безработица и безудержная коррупция. И местные политики закрывают глаза на незаконное засорение побережья за плату.

Крушнейшее кладбище кораблей в мире

Такая практика была особенно популярной в 80-х годах, когда рыбная промышленность перешла под контроль правительства.

С тех пор токсичные масла кораблей, краска и ржавчина просачиваются в воду.

За прошедшие годы в этом некрополе накопилось множество кораблей — от рыболовных траулеров, транспортников и военно-морских крейсеров.

Но один из самых популярных экземпляров — рефрижераторное судно United Malike.

Корабль длиной 119 метров был построен в 1979 году, в 2003 году его оставили марокканские владельцы.

Роскошный круизный лайнер стоимостью 74 млн евро возил богатых туристов в антарктические туры, но после аварии его бросили на побережье.

Крушнейшее кладбище кораблей в мире

Но от кораблей есть и некоторая польза. Они стали новым домом для рыб и других морских обитателей, что, в свою очередь, послужило импульсом для местного рыболовства.

Напомним, что "сахарный корабль" все еще находится у берегов Шотландии спустя 50 лет после крушения.

Также сообщалось, что в замерзшем озере спустя 77 лет вновь ищут космический корабль.