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МирФан

Охота на НЛО: в замерзшем озере спустя 77 лет вновь ищут космический корабль (видео)

Подводный аппарат, аппарат NASA, поиски НЛО, космический корабль, замерзшее озеро, летательный аппарат, поиски под водой
Фото: NASA | Иллюстративное фото

На данный момент ведутся активные поиски под водой. Впервые о внеземном летательном аппарате заявили в 1947 году.

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Исследователи НЛО начали поиски предполагаемого инопланетного космического корабля, который упал в воду почти 80 лет назад. С помощью гидролокатора они обнаружили под поверхностью замерзлого озера Джупсеен рядом с городом Рерус, Норвегия, объект длиной 46 футов (14 метров) и шириной около 10 футов (3 метра). Об этом сообщает Daily Star.

На данный момент ведутся активные поиски под водой. Впервые о внеземном летательном аппарате заявили в 1947 году. Тогда мэр города Рерус сообщил, что видел неопознанный объект, упавший с неба в озеро Джупсеен.

"Он был похож на ракету и издавал много шума, он развернулся на 180 градусов и упал в озеро", — рассказал фотограф Руэ Ростад.

Спустя 77 лет поиски решили возобновить после того, как гидролокатор обнаружил под поверхностью объект длиной 46 футов (14 метров) и шириной около 10 футов (3 метра). Изображение побудило водолазов обследовать акваторию, но они пока ничего не нашли.

Подводный аппарат, аппарат NASA, поиски НЛО, космический корабль, замерзшее озеро, летательный аппарат, поиски под водой Fullscreen
На данный момент ведутся активные поиски под водой
Фото: YouTube

Норвежский уфолог и член Норвежского центра НЛО Арнульф Локен заявил, что это одна из крупнейших операций по поиску НЛО в истории Норвегии. Однако не все исследовали разделяют оптимизм своего коллеги.

"Я думаю, что это что-то известное, а не что-то неизвестное из космоса. Что-то земное, но кто знает", — сказал один из них.

За поисками следит съемочная группа, и, по слухам, уже готовится документальный фильм. Вооружившись подводным дроном и другой высокотехнологичной техникой, Ростад и его команда ищут в Джупсеене любые улики.

"Если там что-то есть, мы это найдем", — сказал Рестад.

Ранее Фокус сообщал, что блогер рассказал о "тайном обществе", которое может путешествовать во времени. Искатель приключений Уоррен Роби провел 4 дня среди членов духовного поселения, которое существует уже около 50 лет.

Также стало известно, что мужчина нашел таинственный черный ящик под своим домом. На коробке есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца дома, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи соцсетей пытались помочь ему понять больше о его находке.