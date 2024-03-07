Полювання на НЛО: у замерзлому озері через 77 років знову шукають космічний корабель (відео)

Наразі тривають активні пошуки під водою. Уперше про позаземний літальний апарат заявили в 1947 році.

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Дослідники НЛО почали пошуки ймовірного інопланетного космічного корабля, який впав у воду майже 80 років тому. За допомогою гідролокатора вони виявили під поверхнею замерзлого озера Джупсеен поруч із містом Рерус, Норвегія, об'єкт завдовжки 46 футів (14 метрів) і завширшки близько 10 футів (3 метри). Про це повідомляє Daily Star.

Наразі тривають активні пошуки під водою. Уперше про позаземний літальний апарат заявили в 1947 році. Тоді мер міста Рерус повідомив, що бачив непізнаний об'єкт, що впав із неба в озеро Джупсеен.

"Він був схожий на ракету і видавав багато шуму, він розвернувся на 180 градусів і впав в озеро", — розповів фотограф Руе Ростад.

Через 77 років пошуки вирішили відновити після того, як гідролокатор виявив під поверхнею об'єкт завдовжки 46 футів (14 метрів) і завширшки близько 10 футів (3 метри). Зображення спонукало водолазів обстежити акваторію, але вони поки нічого не знайшли.

Наразі тривають активні пошуки під водою. Фото: YouTube

Норвезький уфолог і член Норвезького центру НЛО Арнульф Локен заявив, що це одна з найбільших операцій з пошуку НЛО в історії Норвегії. Однак не всі дослідники поділяють оптимізм свого колеги.

"Я думаю, що це щось відоме, а не щось невідоме з космосу. Щось земне, але хто знає", — сказав один із них.

За пошуками стежить знімальна група, і, за чутками, вже готується документальний фільм. Озброївшись підводним дроном та іншою високотехнологічною технікою, Ростад і його команда шукають у Джупсеені будь-які докази.

"Якщо там щось є, ми це знайдемо", — сказав Рестад.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер розповів про "таємне товариство", яке може подорожувати в часі. Шукач пригод Воррен Робі провів 4 дні серед членів духовного поселення, яке існує вже близько 50 років.

Також стало відомо, що чоловік знайшов таємничу чорну скриньку під своїм будинком. На коробці є ручка і шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника будинку, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі соцмереж намагалися допомогти йому зрозуміти більше про його знахідку.