Блогер розповів про "таємне товариство", яке може подорожувати в часі (відео)

Мандрівник Воррен Робі провів 4 дні серед членів духовного поселення, яке існує вже близько 50 років.

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Жителі невеликої сільської комуни, розташованої на півночі Італії, стверджують, що знайшли спосіб спілкуватися з інопланетянами і "подорожувати в часі". Про це пише The Mirror.

Люди, які живуть у передгір'ях Альп, мають свій власний виборчий округ, валюту і духовні вірування, а кожен член суспільства названий на честь тварин і рослин.

Федерація Даманхур, розташована в регіоні П'ємонт на півночі Італії, є духовним поселенням, яке існує вже близько 50 років. До неї входять понад тисяча членів, розкиданих по всьому світу, і близько 600 з них живуть разом у сільській комуні.

Мандрівник Воррен Робі провів 4 дні з даманхурцями Фото: warrenrobietravels

Досі про це "таємне товариство" було відомо дуже мало. 23-річний мандрівник Воррен Робі провів 4 дні з даманхурцями і розповів про свій досвід журналістам британського таблоїда.

"Даманхур — це справжня загадка. Я хотів побувати там, щоб познайомитися з їхнім способом життя, відмінним від звичайного, і спробувати поспілкуватися з місцевими жителями, щоб зрозуміти, як вони живуть і що являє собою їхнє суспільство".

Комуна була заснована 1975 року її лідером на ім'я Фалько Тарассако. Чоловік був колишнім страховим брокером, який народився під ім'ям Оберто Айрауді, який хотів "цінувати звичайне існування". За десятиліття, що минули з моменту створення комуни, вона стала самодостатньою, і сотні послідовників покинули свої колишні сучасні життя і роботу та долучилися до громади.

Духовне поселення існує вже майже 50 років Фото: warrenrobietravels

Комуна складається з п'яти громад, і кожна з них живе по-своєму. Зазвичай в одному будинку з окремими спальнями мешкають від 20 до 25 осіб. Кожна група володіє однаковими навичками й працює разом протягом дня, чи то організація бібліотеки, догляд за дітьми, чи то турбота про підземні храми.

"Це місце духовних громад, розташованих в італійських передгір'ях Альп. Жителі носять імена тварин і рослин, живуть у будинках до 25 осіб, здійснюють ритуали й вірять, що перебувають у контакті з інопланетянами. Вони вірять, що існує безліч способів зв'язку з позаземними організмами. Члени комуни також стверджують, що спілкуються з істотами не від світу цього, і вірять, що прибульці існують", — пояснив Воррен.

Комуна складається з п'яти громад, і кожна з них живе по-своєму Фото: warrenrobietravels даманхурці стверджують, що розкрили секрет подорожей у часі Фото: warrenrobietravels

Крім спілкування з інопланетянами, даманхурці стверджують, що розкрили секрет подорожей у часі, і кажуть, що вперше зробили це в 1997 році. У 2014 році в документальному фільмі National Geographic член громади під прізвиськом Гномо Орзо розповів про свою машину для подорожей у часі.

"Це схоже на машину, але це не тільки машина, це не тільки фізичний пристрій, але всередині є енергія. У вас є тільки теперішнє, тому в минулому ви маєте тіло, а тут усе, що залишилося, — це маса", — говорив він.

Відтоді даманхурці зберігають мовчання про свою здатність подорожувати в часі. Але вони, як і раніше, вірять у можливість використовувати енергію для отримання незвичайних вражень.

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