С отличным видом на Антарктику: украинские полярники показали гнезда пинвинов на уникальной высоте (видео)

Ученые объяснили, что во время начала гнездования остается мало свободных от снега участков, поэтому пингвины забираются повыше, где быстрее сходит снег.

Исследователи с украинской научной базы "Академик Вернадский" в Антарктиде обнаружили субантарктического пингвина, который вместе со своим партнером создал гнездо на высоте почти 300 метров над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

"Знаете, чем особенный этот субантарктический пингвин? Он со своей парой обустроил гнездо на высоте… почти 300 метров над уровнем моря. Для понимания, как это высоко: биолог 28 Вадим Ткаченко, считавший птиц, спускался оттуда более получаса", — говорится в сообщении.

На мысе Туксен полуострова Киев ученый обнаружил пингвина-верхолаза вместе с его птенцом. Этот мыс находится недалеко от острова Галиндез, где находится база украинской станции "Академик Вернадский".

До того самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

Субантарктические пингвины любят делать гнезда на повышениях, ведь так меньше шансов, что их засыпет снегом, и соответственно — больше шансов на успешное выведение потомства. Но почему некоторые птички забираются так высоко — у ученых пока нет логического объяснения, говорят в антарктическом центре.

"Вероятнее всего, во время начала гнездования мало свободных от снега участков, поэтому пингвины забираются повыше, где быстрее сходит снег. А может, им просто нравится отличный вид на Антарктику, который открывается с таких мест", — пошутили ученые.

Напомним, в начале ноября украинские полярники рассказывали, что пингвины возле станции "Академик Вернадский" порадовали первыми яйцами. Пернатые создают пары и ухаживают за своими детьми вместе. Сообщалось, что птицы откладывают по два яйца, однако иногда — три.

Сотрудники Национального антарктического научного центра рассказывали, что успешность гнездования пингвинов зависит от многих факторов. В частности, количество криля в море должно быть достаточным для птиц. Также важно, сколько хищников будут охотиться за яйцами и будут ли сильные снегопады.

Кроме того, весной этого года полярники показали пингвина Адели с интересной генетической мутацией. Она влияет на количество пигмента в перьях, поэтому птица отличается от других интересным окрасом.