Произошла досадная ошибка: домик стоимостью 100 тысяч фунтов придется снести (фото)

Владельцы все еще надеются добиться мирного урегулирования конфликта в пользу всех сторон и без необходимости судебного разбирательства.

Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста (Великобритания) будут вынуждены снести домик стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений на проведение строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка. Об этом пишет The Sun.

В августе 2021 года семья Ноуксов приобрела за 2,1 млн фунтов стерлингов имение с 5 спальнями и отдельным коттеджем, который планировалось достроить и расширить для 80-летнего отца Натали, у которого врачи диагностировали болезнь Паркинсона.

"Мы знали об этом доме уже много-много лет, и нам очень повезло, что удалось его купить", — говорит 53-летняя Натали.

Когда реконструкция подходила к завершению, лесничество Forestry England неожиданно сообщило супругам, что часть земли, на которой велось строительство, на самом деле принадлежит британской короне.

"Мы не знали, что эта земля не наша. Это была случайная ошибка" — объяснила Ноукс.

Сейчас британцы вынуждены остановить строительные работы из-за угрозы судебного иска, однако они очень надеются добиться мирного урегулирования конфликта путем обмена земельных участков с лесничеством.

Лесничество Forestry England неожиданно сообщило супругам, что часть земли, на которой велось строительство, на самом деле принадлежит британской короне. Фото: Solent News & Photo Agency

"Таким образом мы оказались в ситуации, когда небольшой участок леса, который мы раньше считали своим, недоступен для простых людей и общественности. Мы не признаем себя виновными во всем этом и хотим попытаться решить проблему мирным путем в пользу всех сторон и без необходимости судебного разбирательства", — добавил 52-летний Уэйн.

Суд пока не принял окончательного решения по поводу будущего пристройки. Однако, как правило, обмен земельными участками осуществляется только при исключительных обстоятельствах, когда это отвечает интересам всего общества.

Представитель Forestry England подтвердил, что продолжаются дискуссии о строительстве на их землях, но отказался давать комментарии и раскрывать подробности предварительных договоренностей.

Суд пока не принял окончательного решения относительно будущего пристройки Фото: Solent News & Photo Agency Суд пока не принял окончательного решения относительно будущего пристройки Фото: Solent News & Photo Agency

Напомним, ранее Фокус писал, что в живописном городке на берегу озера в Нью-Йорке (США) выставлен на продажу дом, принадлежавший в свое время легендарному исследователю затонувшего "Титаника" Полю-Анри Нарджоле. Цена имения с четырьмя спальнями составляет 1,35 миллиона фунтов стерлингов. Однако особой ценностью этого объекта недвижимости являются жуткие детали, ставшие точным предсказанием трагической судьбы его владельца.

Кроме того, заброшенный сицилийский городок Муссомели в Италии переживает возрождение благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь.