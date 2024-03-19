Подсадная утка: проблемный подросток узнал, что его лучший друг на самом деле актер (видео)

Расстроенный парень снял на TikTok видео под названием "Наконец-то я готов поделиться с вами этой ужасной историей".

Лоусон Сполански случайно узнал о том, что его лучший друг на протяжении 10 лет оказался "подсадной уткой". Об этом парень откровенно рассказал на своей странице в TikTok.

В июле 2012 года, когда Лоусону было всего 5 лет, тетя Джекка решила перевоспитать его из-за проблем с поведением и успеваемостью в школе.

Однажды, играя на турнике, парень упал и повредил колено. К нему подошел светловолосый юноша по имени Декстер и начал дразниться и насмехаться над его слезами. Позже они увиделись еще раз, но уже в школе в начале семестра: мало того, что ученики попали в один класс, так еще и сидели рядом. С тех пор Лоусон и Декстер стали неразлучными друзьями, помогая друг другу в учебе.

Лишь в 2021 году Лоусон случайно узнал правду от чистильщика бассейна: тетя Джекка "наняла" маму Декстера, чтобы найти для своего проблемного племянника "идеального друга".

"Я никогда не знал настоящей дружбы, поэтому спасибо тебе, тетя Джекка. Даже не знаю, что мне теперь делать", — сказал расстроенный юноша в видео под названием "Наконец-то я готов поделиться с вами этой ужасной историей".

Чтобы сделать это видео еще более эмоциональным, автор ролика добавил, что терапевт, к которому он обратился за советом, оказалась сестрой менеджера Декстера.

Подписчики были удивлены этим неожиданным признанием.

"Не могу поверить, что они позволили, чтобы это продолжалось так долго?"

"У меня буквально отвисла челюсть. Очень жаль, что кто-то сделал это с вами"

"Не может быть"

"Ладно, это безумие, но знал ли об этом Декстер? Ведь ему было всего 5 лет"

"Не буду врать, не слышал в своей жизни ничего более дикого"

Напомним, ранее Фокус писал об экоактивистке Лизе Уилсон из Лондона, которая шесть лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием Марком Стоуном (это его вымышленное имя), пока не узнала ужасную правду.

Кроме того, 50-летняя Барбара Иоле из Италии стала фигуранткой громкого дела о мошенничестве. Женщину обвиняют в том, что на протяжении 24 лет она симулировала беременности, чтобы получить 120 тысяч долларов помощи от государства.