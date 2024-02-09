Женщина 6 лет прожила с полицейским под прикрытием, который шпионил за ней (фото)

Момент истины наступил после того, как британка проверила паспорт своего возлюбленного и увидела другое имя — Марк Кеннеди, а не Марк Стоун.

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Экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона шесть лет находилась в отношениях с полицейским под прикрытием Марком Стоуном (это его вымышленное имя), пока не узнала ужасную правду. Детали этой истории раскрыл таблоид The Mirror.

Как выяснилось, тайного агента отправили шпионить за женщиной в рамках специального расследования. Однако служебное задание превратилось в настоящий детектив с запутанной любовной линией.

"Мы были на отдыхе в Альпах, когда я увидела телефон почти без заряда с сообщениями от двух детей, которые называли его папой. Невозможно находиться в отношениях с кем-то шесть лет и вдруг узнать, что у него есть дети, о которых ты ничего не знала, — это ненормально. Тогда мне казалось, будто горы плывут, и я теряю связь с реальностью", — вспоминает Лиза.

Лиза Уилсон не знала, что живет с тайным агентом Фото: Daily Record

Момент истины наступил после того, как британка проверила паспорт своего возлюбленного и увидела другое имя — Марк Кеннеди, а не Марк Стоун.

"Когда он вернулся на работу, я вдруг осталась наедине и решила подумать об этом. Чувствовала, что разбиваюсь на множество мелких кусочков, и уже сама не знала, кем являюсь на самом деле. Я любила его безгранично. Но эта правда перевернула всю мою жизнь. Это похоже на взрыв, после которого ничего не остается прежним", — добавляет обманутая Уилсон.

Экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона Фото: Daily Record

Женщина подала заявление в суд и выиграла иск против лондонской полиции, получив почти 230 тысяч фунтов стерлингов компенсации за нарушение прав человека.

Также было установлено, что во время своей работы под прикрытием полицейский, у которого есть законная жена и дети, кроме Уилсон, имел сексуальные отношения по меньшей мере еще с 10 другими женщинами.

"Мы осознаем серьезность приговора по этому делу, указывающего на ряд недостатков. Кеннеди был вовлечен в длительную тайную операцию без надлежащего надзора и контроля. Это привело к нарушению прав мисс Уилсон", — прокомментировала расследование этого запутанного дела помощница комиссара Хелен Болл.

Кроме Уилсон, полицейский имел сексуальные отношения по меньшей мере еще с 10 другими женщинами Фото: Daily Record

Напомним, ранее Фокус писал, как невеста узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной.

Кроме того, мы рассказывали о 37-летнем британце Марке Гетче, который решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.