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Женщина 6 лет прожила с полицейским под прикрытием, который шпионил за ней (фото)

Измена мужа, отношения, истории любви, курьезы, фото, полицейский под прикрытием, расследование, суд, Великобритания
Фото: Daily Record | Полицейский под прикрытием 6 лет жил с британкой Лизой Уилсон

Момент истины наступил после того, как британка проверила паспорт своего возлюбленного и увидела другое имя — Марк Кеннеди, а не Марк Стоун.

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Экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона шесть лет находилась в отношениях с полицейским под прикрытием Марком Стоуном (это его вымышленное имя), пока не узнала ужасную правду. Детали этой истории раскрыл таблоид The Mirror.

Как выяснилось, тайного агента отправили шпионить за женщиной в рамках специального расследования. Однако служебное задание превратилось в настоящий детектив с запутанной любовной линией.

"Мы были на отдыхе в Альпах, когда я увидела телефон почти без заряда с сообщениями от двух детей, которые называли его папой. Невозможно находиться в отношениях с кем-то шесть лет и вдруг узнать, что у него есть дети, о которых ты ничего не знала, — это ненормально. Тогда мне казалось, будто горы плывут, и я теряю связь с реальностью", — вспоминает Лиза.

Измена мужа, отношения, истории любви, курьезы, фото, полицейский под прикрытием, расследование, суд, Великобритания Fullscreen
Лиза Уилсон не знала, что живет с тайным агентом
Фото: Daily Record

Момент истины наступил после того, как британка проверила паспорт своего возлюбленного и увидела другое имя — Марк Кеннеди, а не Марк Стоун.

"Когда он вернулся на работу, я вдруг осталась наедине и решила подумать об этом. Чувствовала, что разбиваюсь на множество мелких кусочков, и уже сама не знала, кем являюсь на самом деле. Я любила его безгранично. Но эта правда перевернула всю мою жизнь. Это похоже на взрыв, после которого ничего не остается прежним", — добавляет обманутая Уилсон.

Измена мужа, отношения, истории любви, курьезы, фото, полицейский под прикрытием, расследование, суд, Великобритания Fullscreen
Экоактивистка Лиза Уилсон из Лондона
Фото: Daily Record

Женщина подала заявление в суд и выиграла иск против лондонской полиции, получив почти 230 тысяч фунтов стерлингов компенсации за нарушение прав человека.

Также было установлено, что во время своей работы под прикрытием полицейский, у которого есть законная жена и дети, кроме Уилсон, имел сексуальные отношения по меньшей мере еще с 10 другими женщинами.

"Мы осознаем серьезность приговора по этому делу, указывающего на ряд недостатков. Кеннеди был вовлечен в длительную тайную операцию без надлежащего надзора и контроля. Это привело к нарушению прав мисс Уилсон", — прокомментировала расследование этого запутанного дела помощница комиссара Хелен Болл.

Измена мужа, отношения, истории любви, курьезы, фото, полицейский под прикрытием, расследование, суд, Великобритания Fullscreen
Кроме Уилсон, полицейский имел сексуальные отношения по меньшей мере еще с 10 другими женщинами
Фото: Daily Record

Напомним, ранее Фокус писал, как невеста узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Пара прожила вместе 6 лет. Женщина даже не подозревала, что любимый мужчина встречается с другой девушкой за ее спиной.

Кроме того, мы рассказывали о 37-летнем британце Марке Гетче, который решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Эта шутка быстро разлетелась по сети и вызвала бурную реакцию в комментариях.