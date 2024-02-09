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Жінка 6 років прожила з поліцейським під прикриттям, який шпигував за нею (фото)

Зрада чоловіка, стосунки, історії кохання, курйози, фото, поліціянт під прикриттям, розслідування, суд, Велика Британія
Фото: Daily Record | Поліцейський під прикриттям 6 років жив з британкою Лізою Вілсон

Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім’я — Марк Кеннеді, а не Марк Стоун.

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Екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона шість років перебувала у стосунках з поліцейським під прикриттям Марком Стоуном (це його вигадане ім'я), поки не дізналася жахливу правду. Деталі цієї історії розкрив таблоїд The Mirror.

Як з’ясувалось, таємного агента відправили шпигувати за жінкою у рамках спеціального розслідування. Однак службове завдання перетворилось на справжній детектив із заплутаною любовною лінією.

"Ми були на відпочинку в Альпах, коли я побачила телефон майже без заряду з повідомленнями від двох дітей, які називали його татом. Неможливо перебувати у стосунках з кимось шість років і раптом дізнатися, що в нього є діти, про яких ти нічого не знала, — це ненормально. Тоді мені здавалося, ніби гори пливуть, і я втрачаю зв'язок з реальністю", — згадує Ліза.

Зрада чоловіка, стосунки, історії кохання, курйози, фото, поліціянт під прикриттям, розслідування, суд, Велика Британія Fullscreen
Ліза Вілсон не знала, що живе з таємним агентом
Фото: Daily Record

Момент істини настав після того, як британка перевірила паспорт свого коханого і побачила інше ім’я — Марк Кеннеді, а не Марк Стоун.

"Коли він повернувся на роботу, я раптом залишилася наодинці й мала час поміркувати. Відчувала, що розбиваюсь на безліч дрібних шматочків, вже й сама не знала, ким є насправді. Я безмежно його кохала. Але ця правда перевернула все моє життя. Це схоже на вибух, після якого нічого не лишається колишнім", — додає обманута Вілсон.

Зрада чоловіка, стосунки, історії кохання, курйози, фото, поліціянт під прикриттям, розслідування, суд, Велика Британія Fullscreen
Екоактивістка Ліза Вілсон з Лондона
Фото: Daily Record

Жінка подала заяву до суду і виграла позов проти лондонської поліції, отримавши майже 230 тисяч фунтів стерлінгів компенсації за порушення прав людини.

Також було встановлено, що під час своєї роботи під прикриттям поліцейський, у якого є законна дружина та діти, окрім Вілсон, мав сексуальні стосунки щонайменше ще з 10 іншими жінками.

"Ми усвідомлюємо серйозність вироку у цій справі, що вказує на низку важких недоліків. Кеннеді був залученим до тривалої таємної операції без належного нагляду та контролю. Це призвело до порушення прав міс Вілсон", — прокоментувала розслідування цієї заплутаної справи помічниця комісара Гелен Болл.

Зрада чоловіка, стосунки, історії кохання, курйози, фото, поліціянт під прикриттям, розслідування, суд, Велика Британія Fullscreen
Окрім Вілсон, поліцейський мав сексуальні стосунки щонайменше ще з 10 іншими жінками
Фото: Daily Record

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як наречена дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Пара прожила разом 6 років. Жінка навіть не підозрювала, що коханий чоловік зустрічається з іншою дівчиною за її спиною.

Крім того, ми розповідали про 37-річного британця Марка Гетча, який вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (приблизно 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Цей жарт швидко розлетівся мережею та викликав бурхливу реакцію у коментарях.