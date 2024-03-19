Объявил себя Иисусом: проповедник скрывался от людей, которые хотели его распять (видео)

Элиу Симию называл себя Иисусом Христом из Бунгомы. В прошлом году мужчина обратился в полицию из-за опасений, что его жизни может угрожать опасность.

Кенийский пророк Элиу Симию, утверждающий, что он новый Иисус Христос современного времени, вынужден был скрываться от своих прихожан. Об этой истории вспоминает аккаунт Africa Facts Zone в X (бывший Twitter).

По сообщениям, мужчина был потрясен, когда в марте 2023 года группа людей пообещала распять его в день Пасхи, чтобы доказать, что он является настоящим Иисусом Христосом.

После того как о заговоре стало известно, проповедник Элиу Симию направился в полицию, чтобы укрыться там. Он подал заявление о том, что группа людей планирует распять его. Он также добавил, что сотрудники полиция обеспечивали ему надлежащую защиту в течение всего времени, пока его жизнь была под угрозой.

Элиу Симию называл себя Иисусом Христом из Бунгомы Фото: X (Twitter)

В соцсетях отмечается, что человеку, называющим себя Иисусом Христом из Бунгомы, удалось скрыться.

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