Ползала возле ног: женщина нашла в своем автомобиле 1,5-метровую змею (видео)

Напуганная испанка остановилась, выбежала на обочину и немедленно сообщила об этом случае правоохранителям.

В столице Испании произошел необычный инцидент — женщина обратилась за помощью к сотрудникам патрульной полиции из-за того, как в ее машину заползла настоящая змея. Подробнее об этом случае написало местное издание El Mundo.

Сообщается, что испанка ехала на 5-м километре автомагистрали А-4 около 21:45 в пятницу, 15 марта. В какой-то момент она случайно заметила у своих ног 1,5-метровую рептилию, которая спокойно ползала по салону.

Напуганная женщина остановилась, выбежала на обочину и немедленно сообщила об этом случае правоохранителям. Прибыв на место происшествия, они убедились, что это не ошибка, и обратились за помощью в соответствующие службы. Специалисты вытащили змею из автомобиля и передали ее в Центр спасения животных (CRAS).

Позже выяснилось, что обнаруженное пресмыкающееся принадлежит к виду кукурузного ужа. Свое название они получили за визуальное сходство с кукурузой.

Эти змеи распространены в штатах Мэриленд и Нью-Джерси (США), могут достигать 1,5 метра в длину, однако не являются ядовитыми или опасными для человека, поэтому их часто держат дома как домашних животных. Скорее всего, рептилия искала источник тепла и спряталась внутри машины.

Сейчас зоозащитники пытаются найти владельца животного.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Вероятно, это был обычный древесный уж. Он пролез в салон машины через дверь, которая была открыта на ночь.

Кроме того, жительница города Финикс (штат Аризона, США) обнаружила у входной двери своего дома смертоносную змею. Женщина была шокирована, услышав жужжание пресмыкающегося и срочно позвала на помощь экспертов.