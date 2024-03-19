Мужчина вернулся из отпуска и получил письмо с уведомлением о своей смерти (фото)

Ник Фатурос рассказал, что пытался дозвониться в нужные инстанции, чтобы доказать, что он действительно жив, но ни с кем не смог поговорить.

Вернувшись домой после длительного отпуска в Коста-Рике, житель Монреаля (Канада) получил по почте документ, в котором говорилось, что правительство Квебека считает его мертвым. По его словам, это был сюрприз всей его жизни. Об этом пишет CTV News.

В 14-страничном письме из министерства юстиции правительство пишет, что надеется взыскать с наследства Ника Фатуроса деньги за штраф за превышение скорости. Немного позже стало известно, что мужчина оказался жив.

"Я смеялся. Я сказал: "Ничего себе". Для меня это новость", — сказал он.

По словам 34-летнего мужчины, он оспорил штраф за превышение скорости в 2022 году, а затем уехал в длительный отпуск в Центральную Америку. По словам Фатуроса, он был очень удивлен и рад, что его мать не видела его.

"Совсем забыл об этом, вернулся и получил это письмо. Если бы она открыла его, а я, не дай бог, уехал в свое путешествие, она бы потрясена", — рассказал канадец.

Письмо свидетельствующее о том, что Ник Фатурос юридически мертв Фото: CTV News

Мужчина сообщил, что пытался дозвониться в нужные инстанции, чтобы доказать, что он действительно жив, но ни с кем не смог поговорить.

"Очень трудно дозвониться, очень трудно", — добавил он.

Своим мнением о ситуации поделился адвокат Уильям Корбатли. Он считает, что мужчина должен заявить что он жив и сделать это как можно скорее.

"Иногда случаются такие ошибки, но это очень редко. Это повлияет не только на этот дорожный штраф, но и на все его наследства и прочее", — говорит он.

Фатурос говорит, что просто хочет доказать, что он не "ходячий мертвец". Представитель министерства юстиции сообщил СМИ по электронной почте, что путаница произошла из-за "человеческой ошибки".

Ранее Фокус сообщал, что медсестра рассказала о "предсмертном хрипе" пациентов. Джули МакФадден ухаживает за умирающими людьми и рассказывает о моментах, которые могут напугать их родственников.

Также стало известно, что проповедник скрывался от людей, которые хотели его распять. Элиу Симию называл себя Иисусом Христом из Бунгомы. В прошлом году мужчина обратился в полицию из-за опасений, что его жизни может угрожать опасность.