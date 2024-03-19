Хватит подарков: стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров (видео)

Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Бортпроводница Сиерра Мист рассказала о четырех главных раздражающих привычках пассажиров, связанных с работой на борту самолета. По ее мнению, некоторые из них могут удивить ее зрителей. Об этом она рассказала в своем ролике на YouTube.

Стюардесса часто рассказывает в соцсетях о своей работе. На этот раз Сиерра Мист поделилась видео на YouTube со своими 476 тысячами подписчиков, подробно рассказав обо всех вещах, которые выводят ее из себя. Ее первая проблема связана с поведением некоторых пассажиров после посадки — хлопаньем.

"Не поймите меня неправильно. Есть рейсы, которые настолько плохи, что я тоже буду хлопать, но это не те рейсы, о которых я говорю. Я говорю о тех рейсах, которые проходят гладко от взлета до посадки, но некоторые люди все равно считают, что им нужно хлопать. Это не так", — рассказывает бортпроводница.

Блогерка часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях Фото: YouTube

По ее мнению точно так же не нужно сразу вставать со своего места, как только колеса коснулись асфальта.

"Я обещаю, что вы не выйдете оттуда быстрее, более того, вы выйдете оттуда медленнее, потому что теперь вы находитесь на пути стюардесс, которые отпирают двери", — говорит она.

Сьерра также попросила пассажиров перестать приносить им подарки и подарочные карты.

"Раньше это был милый жест, но в последнее время люди стали настолько правомочны, что думают, будто это гарантирует им бесплатное повышение класса обслуживания или то, что мы будем добрее. И наконец, пожалуйста, не снимайте обувь во время полета — и не только потому, что никто не хочет чувствовать запах ваших ног. Оставьте обувь на время полета. Наши самолеты грязные", — добавила Сиерра.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.