Роскошный дом за $487 тысяч после продажи признали непригодным для жизни (фото)

Владельцы дома из-за непрогнозируемых последствий стихии живут как на лезвии ножа и "боятся каждого дождя".

Супружеская пара Валери и Дерек Лауны из города Твигворт (графство Глостершир, Великобритания) уже почти два десятилетия живет в постоянном страхе из-за периодических затоплений их трехкомнатного дома стоимостью $487 тысяч (около 19 млн грн). Подробнее об этой истории написало издание BBC.

Предыдущие владельцы квартиры сказали Лаунам, что такие подтопления случаются только раз в 100 лет. Однако это оказалось неправдой, потому что большая вода прибывает сюда регулярно — в 2007, 2014, 2020, 2021 годах, а последний случай произошел совсем недавно — 4 января 2023 года после шторма "Хэнк".

Валери Лаун, бабушка четырех внуков, рассказала журналистам, что они с мужем буквально живут на лезвии ножа и "боятся каждого дождя", ведь их имущество из-за непрогнозируемых последствий стихии теперь считается непригодным для продажи.

По ее словам, самым страшным было наводнение 2007 года, когда внутри помещения накопилось 0,9-1,2 метра воды, и они "потеряли все". Не легко пришлось и во времена пандемии COVID-19: тогда семейство жило в спальне наверху вместе со своей немецкой овчаркой, потому что из-за карантинных ограничений никто не мог им помочь.

Хозяева убеждены, что увеличение частоты наводнений в их районе связано с новым строительством на прилегающих территориях.

Хозяева убеждены, что увеличение частоты наводнений в их районе связано с новым строительством на прилегающих территориях Фото: Valerie Lown

"Мы просто не можем так дальше жить, нужно привлечь к ответственности чиновников", — заявила госпожа Лаун.

Женщина волнуется, что при таких обстоятельствах не сможет ничего оставить в наследство для своих детей и внуков.

Член парламента от консерваторов Лоренс Робертсон признал, что история этой семьи "очень печальная" и добавил, что правительство должно вмешаться, чтобы принять соответствующие меры.

Лауны волнуются, что при таких обстоятельствах не смогут ничего оставить в наследство для своих детей и внуков Фото: Valerie Lown Лауны волнуются, что при таких обстоятельствах не смогут ничего оставить в наследство для своих детей и внуков Фото: Valerie Lown

Напомним, ранее Фокус писал об агенте по недвижимости Джули Бандок из Сиднея (Австралия), которая из-за своей неосмотрительности во время подготовки к осмотру случайно сожгла роскошный дом стоимостью $1,5 млн. Этот инцидент стал причиной судебного иска против самого риелтора и ее работодателя — компании Domain Residential Northern Beaches.

Кроме того, Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.