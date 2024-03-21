Попал в скандал: владелец яхты за $4,5 млн выбрасывал в воду 100-долларовые купюры (видео)

Бизнесмен Аджай Такоре ведет яркий образ жизни и не стесняется своих денег. Недавно он попал в заголовки газет после того, как угрожал простому работнику пристани.

В США владелец яхты Lamborghini стоимостью 4,5 миллиона долларов угрожал работнику частного причала после того, как ему сказали, что там нельзя находиться. Инцидент произошел в Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом пишет CBS News.

21-летний Джозеф Холт работает на пристани Marriot Marina. Парень рассказал журналистам, что заметил яхту, подплывающую к частному причалу. По словам Холта, владелец яхты, которого СМИ идентифицировали как Аджая Такоре, пытался подобрать другого человека на причале.

"Я вежливо сказал ему, что он не может там находиться, и, честно говоря, надеялся побеседовать с ним о его крутой яхте", — сказал работник Marriot Marina.

На видео, опубликованном в YouTube пользователем @SM-wc9eq, видно, как темно-синее судно Tecnomar for Lamborghini 63 отплывает от причала. На яхте стоит мужчина в серой футболке, джинсах и кепке и кричит на работника пристани. Мужчины показали друг другу нецензурные жесты.

"Я действительно пытался сдержать себя, чтобы меня не уволили с работы или чтобы я не переступил черту", — сказал Холт.

Бизнесмен и работник причала вступили в словестную перепалку Фото: YouTube

По его словам, Такоре вытащил из его бумажника 100-долларовые купюры и бросил их в него. Он добавил, что бизнесмен приставал к нему. Этот момент не попал на видео.

"Он говорил, что я никто, я ничто, я работаю на глупой работе. Он сказал, что знает людей, что у него есть связи, что он может изменить мою жизнь и разрушить ее", — добавил Холт.

Полиция порта Сан-Диего прибыла на пристань через 10 минут после того, как яхта Такоре отошла от причала. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что парень решил выдвинуть обвинения против бизнесмена.

Согласно странице Такоре в LinkedIn, он является генеральным директором компании Doctor Multimedia. На сайте компании указано, что это маркетинговая фирма в сфере здравоохранения, расположенная в Сан-Диего. В Instagram и TikTok Такоре фигурирует под именем Эйс Роджерс, где его отмечают как профессионального игрока в азартные игры.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Также стало известно, что женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь. Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.