Первый человек с чипом в мозгу неожиданно начал по ночам играть в компьютерные игры

Участник эксперимента говорит, что не спал в течение 8 часов — до 6 утра, потому что увлекся стратегией Civilization 6.

Ноланд Арбо — первый человек, которому имплантировали мозговой чип Neuralink Илона Маска, наконец получив полный контроль над устройством и поделился неожиданными изменениями в своем поведении. Об этом пишет издание Metro.

В недавнем видео мужчина продемонстрировал, как может соревноваться в шахматы силой мысли, а теперь признался, что не спит по ночам из-за увлечения компьютерными играми, в частности стратегией Civilization 6.

Геймер-авантюрист Ноланд говорит, что не спал в течение 8 часов — до 6 утра, потому что проходил задания в компьютерной игре.

"Это большая игра, она отнимает много сил и времени, которое я трачу на нее. Теперь мне приходится беспокоиться о многих вещах, например, о пролежнях", — признал Арбо, но добавил, что не жалеет о бессоннице, ведь впервые после несчастного случая и паралича ему удалось полностью контролировать игровой процесс умом.

Ноланд говорит, что не спал в течение 8 часов — до 6 утра, потому что проходил задания в компьютерной игре Фото: Twitter/Steam

Кстати, чип Neuralink позволяет человеку взаимодействовать с компьютером или мобильным устройством силой мысли, что, очевидно, чрезвычайно полезно для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, как Арбо, или не может справиться с использованием обычных интерфейсов.

Сейчас Ноланд является первопроходцем в использовании этой новейшей технологии, однако Илон Маск надеется, что в будущем она станет более доступной для широкой общественности и облегчит повседневную жизнь огромному количеству людей.

Напомним, ранее Илон Маск сообщил в соцсети X, о том, что 29-летний Ноланд Арбо чувствует себя хорошо и даже может играть в шахматы. Парень полностью парализован, но это не помешало ему двигать шахматные фигуры на доске, правда, не настоящие, а "электронные".

Впрочем, не все так однозначно, исследователи провели испытания на животных и заявили, что с подопытными происходили ужасные вещи после вживления им чипа. В частности, стало известно о том, что несколько обезьян погибли во время исследований по имплантации мозгового чипа.