Ради смеха: толпа весельчаков с лазерными указками "ослепила" самолет в ночном небе (видео)

Вирусный ролик возмутил многих пользователей сети, которые обвинили участников фестиваля в безрассудстве и противозаконных действиях.

Участники международного фестиваля пиротехники в Мексике "ослепили" лазерными указками самолет, пролетавший над ними в ночном небе. Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Х (бывший Twitter).

На опубликованных кадрах, снятых 16 и 17 марта, можно увидеть, как бесчисленное количество мощных лазерных лучей поднимается в небо и освещает борт зеленым сиянием.

Это произошло именно в тот момент, когда авиалайнер заходил на посадку в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса. Он расположен в городе Зумпанго, что в 35 километрах к северу от Мехико.

Вирусный ролик возмутил многих пользователей сети, которые обвинили участников фестиваля в безрассудстве и противозаконных действиях.

"Я не могу поверить, что у такой массы людей, полностью отсутствует серое вещество. Невероятно, насколько они тупые", "Это противозаконно, а не смешно", "Беспросветная деградация", "Новое поколение TikTok", — возмущаются комментаторы.

Хотя некоторые юзеры утверждают, что местные жители Тультепека не имеют к этому никакого отношения, а лазерные атаки устроили приезжие туристы.

"Горожане таким не занимаются. Самолеты ежедневно спокойно пролетают над территорией, и никто не делает ничего подобного", — пишут они.

Кстати, направление лазеров на самолеты запрещено в большинстве стран мира, за это наказывают большими штрафами и даже тюремным заключением. Пока неизвестно, расследует ли полиция и авиаслужбы этот инцидент.

Международный фестиваль пиротехники проводится в Тультепеке ежегодно, поскольку этот городок считается центром производства фейерверков в Мексике. На празднование сюда приезжает около 100 тысяч посетителей.

Напомним, ранее Фокус писал, что китайская авиакомпания China Southern Airlines после курьезного инцидента, произошедшего на прошлой неделе, напомнила пассажирам о запрете бросать монеты в двигатель самолета. Перевозчик разместил пятиминутное видео, в котором объяснил, как такие действия могут стать причиной задержки рейсов и угрожать безопасности пассажиров.

Кроме того, первая пилотесса Boeing 737 компании Tarom Лилиана Гирап рассказала об испытаниях и проблемах, связанных с работой командира коммерческого самолета. Помимо прочего, она объяснила, что именно члены экипажа скажут пассажирам в случае неизбежной аварии.