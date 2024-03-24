Американка нашла скрытую "комнату для подглядываний" в ванной дома на продажу (видео)

Лорен Рокел нашла тайник, в который можно попасть только через встроенный шкаф в стене.

Лорен Рокел, риелтор из Западного Мичигана (США), рассказала о жуткой тайной "комнате для подглядываний", в ванной дома, который выставлен на продажу. Об этом она поведала в одном из своих видео в TikTok.

Американка вызвала споры в сети после того, как показала жуткую скрытую комнату в доме. Попасть в нее можно только из ванной, открыв встроенный шкаф. Из окна комнаты открывается полный вид на ванну.

"Посмотрите, как это жутко. Тайные комнаты — одна из моих самых любимых вещей, которые я нахожу, когда показываю дома. Я показывала это жилье, повернула за угол и заметила несколько петель на внешней стороне этого встроенного шкафа. Конечно, это тайная комната. Возможно, просто кладовка, но все же тайная комната", — сказала Лорен.

Использовалась ли комната для подглядывания или нет, пока неизвестно, но пользователи социальных сетей поспешили высказать свое мнение.

"Мне придется проверять, нет ли там кого-нибудь, каждый раз, когда я иду в туалет", "Ни в коем случае. Я всегда буду думать, что за мной кто-то наблюдает", — писали они.

Однако нашлись зрители, которые увидели пользу в помещении, о котором никто не догадывается. В случае угрозы вторжения в дом хозяин может воспользоваться комнатой, в которой можно идеально спрятаться.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.